С легенд стряхнули пыль

Девелопер «Брусника» презентовал обновленный проект квартала в центре Екатеринбурга за Макаровским мостом от городского пруда до ул. Папанина. На 15 га планируют построить восемь жилых и коммерческих блоков. Напомним, компания заявляла о планах на реализацию проекта напротив квартала «Екатеринбург-Сити» с 2015 года. Строительство должно было вестись еще в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ), но к работам долгое время не приступали.

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По данным «Ъ-Урал», согласно обновленному проекту «Городские легенды», реализовать проект хотят в течение 10-15 лет, там построят 200 тыс. кв. м жилья, высотность башен будет достигать 42 этажей. Компания приступила к строительству «Дома правды» на перекрестке ул. Челюскинцев и Папанина. Высотность первой очереди составит 18 этажей, там запланировано строительство 20 тыс. кв. м.

Во всем проекте делают акцент на локальных брендах и именах. «Его название ("Дом правды") — аллюзия к Алексею Балабанову и всей свердловско-екатеринбургской кинематографической школе, которая всегда виртуозно работала с наблюдением, фактом, документальностью, умела видеть интересное в обыденном»,— заявили в «Бруснике», там добавили, что, выбирая имена домов, в компании также вдохновлялись Крапивиным, Неизвестным, Булатовым, Рейшером, Кормильцевым, Букашкиным, Агафуровыми и другими людьми, родившимися или жившими в городе.

По словам PR-директора «Брусники» Сергея Ермака, в квартале запроектировали культурно-исследовательский центр: «Он будет посвящен теме городов. Какое будущее у бывших индустриальных городов, как они должны трансформироваться, как должны жить нестоличные города. У Екатеринбурга есть право стать центром рассуждения об этом. Сейчас это город, который переживает мощную постиндустриальную трансформацию».

По его словам, новый исследовательский центр замкнет триаду: Ельцин-центр (про трансформацию человека), «Синара-центр» (про трансформацию искусства) и третья часть — новый исследовательский центр (про трансформацию городов).

В квартале построят набережную длиной 550 метров, в центре нее появятся пирс с рестораном. Также на территории запроектирован образовательный кластер. «Школа расположится на набережной, ближе к ул. Энергостроителей. Современное здание со своей парковой территорией и спортивной инфраструктурой выходит прямо к воде»,— заявили в компании. Два детских сада планируют встроить в первые этажи домов.

Компания продолжает заниматься расселением — сейчас на территории расселено около 500 домовладений, осталось примерно еще такое же количество. Ранее застройщик заявлял о планах по сносу хосписа на Челюскинцев, 5, так как здание попадает в зону будущей застройки. Взамен этого девелопер готов построить новый в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на Уралмаше. По данным «Ъ-Урал», планы на это у девелопера сохраняются.

Мария Игнатова