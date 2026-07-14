Депутат думы ХМАО Сердюк подал заявление о банкротстве с долгом в 56 млн руб.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Михаил Сердюк подал заявление в окружной суд о признании его банкротом. Сумма задолженности, по данным картотеки арбитражных дел, составляет 56 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Сердюк

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Михаил Сердюк

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

«Индивидуальный предприниматель Сердюк Михаил Иванович обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом)»,— указано в документе в картотеке. Заявитель также просит о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов.

Исковое заявление было подано 3 июня. Первое заседание назначено на 24 августа.

Михаил Сердюк владеет строительной компанией ДСК-1. По данным системы «Спарк» по итогам 2025 года ее выручка составила 88,5 млн руб, а чистый убыток 374 млн руб. В 2024 году выручка составила 286,3 млн руб., чистый убыток — 1,2 млрд руб.

В ноябре 2025 года на долгострои компании ДСК-1 обратила внимание председатель Совета федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко, она призвала повысить контроль за застройщиками в регионе. Так госпожа Матвиенко отреагировала на обращение дольщиков строящегося ЖК «Западный квартал» к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку — будущие жильцы утверждают, что застройщик предлагает им принять квартиры, не соответствующие заявленному качеству и готовности. В декабре в регионе создали дорожную карту, куда включили все 13 домов компании ДСК-1.

Анна Капустина