В Югре создали дорожную карту из-за проблем ДСК-1 после критики Матвиенко

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) создали дорожную карту, куда включили все 13 домов компании ДСК-1, на проблемы которой ранее обратила внимание председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Вопрос о проблемном объекте поступил на прямую линию губернатора Руслана Кухарука. Один из дольщиков ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске спросил главу региона, когда они смогут получить ключи от своих квартир.

Фото: Telegram-канал «Югра Z Официально»

«По Западному микрорайону как таковых обманутых дольщиков у нас нет, поскольку объект введен в эксплуатацию, но по многим договорам долевого участия были предусмотрены обязательства застройщика не только ввести в эксплуатацию дом, а сделать еще и ремонт. Большинство обращений, которые поступают по Ханты-Мансийску, связаны с завершением этих обязательств»,— пояснил Руслан Кухарук.

По его словам, всего у компании ДСК-1 имеется 13 объектов в разных городах округа. И поскольку «есть переживания», то было принято решение создать рабочую группу, куда вошли представители власти, банка, прокуратуры, Следственного комитета. «Сформировали дорожную карту, в постоянном мониторинге и на контроле ситуация находится. Мы будем сопровождать процесс завершения строительства этих объектов»,— рассказал Руслан Кухарук.

Он также напомнил, что ранее уже было принято решение об открытии кредитной линии для выполнения обязательств по ремонту квартир ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске.

Мария Игнатова