Матвиенко призвала власти ХМАО усилить контроль за ДСК-1 и завершить долгострои

Председатель Совета федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко призвала повысить требования к компании ДСК-1 и другим застройщикам на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Спикер озвучила предложение на пленарном заседании верхней палаты российского парламента в присутствии губернатора региона Руслана Кухарука и председателя окружной думы Бориса Хохрякова.

Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это безобразие. Вот по ДСК-1, не знаю, как вы его терпите, но то, что пишут граждане, их давно пора призвать к ответу. И всем долгостроям надо обеспечить достройку, например, западный квартал в Ханты-Мансийске, вы знаете эту проблему»,— обратилась госпожа Матвиенко к главе Югры.

Ранее дольщики строящегося ЖК «Западный квартал» в окружной столице опубликовали обращение в комментариях под постом губернатора в его Telegram-канале, в котором призвали главу Югры разобраться с застройщиком. Они пояснили, что ДСК-1 якобы призывает принять квартиры, не соответствующие заявленному качеству и готовности. «Уже поручил Службе жилищного и строительного надзора Югры совместно с администрацией города взять на контроль вопрос выполнения подрядной организацией своих обязательств»,— написал Руслан Кухарук в комментариях под своим постом.

Согласно сайту ДСК-1, компания занимает первое место среди 32 застройщиков ХМАО в рейтинге по объему текущего строительства и первую позицию в перечне девяти застройщиков Югры по объему ввода жилья. Всего за 54 года работы ДСК-1 сдал более 7 млн кв. м. жилья. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка компании в 2024 году составила 80,5 млн руб., чистая прибыль — 210,5 млн руб.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что власти ХМАО должны нарастить темы строительства для повышения уровня жизни в регионе. «Вы отстаете, по некоторым данным, на 0,5 кв. м на человека, это далеко от золотого стандарта. Объедините усилия всех и вся, чтобы граждане могли улучшать свои жилищные условия, и отдельные программы должны быть для семей, где три и более детей»,— обратилась она к Руслану Кухаруку и Борису Хохрякову.

Дни ХМАО проходили в СФ с 10 по 12 ноября. Делегация региона во главе с Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей региона и убрать нелегальные свалки.

Василий Алексеев