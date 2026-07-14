Прокуратура выявила хищение 200 млн рублей при строительстве ливневки в Воронеже

Прокурорская проверка показала хищение порядка 200 млн руб. при строительстве ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. Как сообщили в надзоре, подрядчик — кисловодское АО «ПМК-38» — незаконно вывел часть полученных авансов через фиктивных поставщиков материалов и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также прокуратура установила, что заключенный в 2023 году контракт до сих пор не исполнен, а сроки выполнения работ нарушены.

Материалы проверки направлены в ГУ МВД по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В ноябре 2025 года по результатам прокурорской проверки исполнения госконтракта на строительство этой ливневки было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ущерб по нему оценивался в 400 млн руб. О завершении расследования не сообщалось.

Муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт с «ПМК-38» за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Проверка показала, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. Это привело к тому, что работы не были завершены в срок, и права жителей были нарушены.

По данным портала госзакупок, стоимость работ не изменилась и составляет 1,38 млрд руб. Они выполнены на 197,7 млн руб., при этом оплачено 555,2 млн руб. Подрядчику выставлены неустойки и штрафы на 44,4 млн руб., но ни одна из претензий полностью не погашена. В конце 2025 года мэр Сергей Петрин сообщал, что из-за смещения сроков перечисления федерального транша в 400 млн руб. срок действия контракта на строительство этой ливневки продлен до конца 2026 года.

О том, как «ПМК-38» готовилось к банкротству, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Миссия неисполнима».

Алина Морозова