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Паслер обсудил с федеральным омбудсменом помощь участникам СВО на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой, передает департамент информационной политики региона. Это был ее первый рабочий визит на Средний Урал после назначения на пост.

Денис Паслер и Яна Лантратова

Денис Паслер и Яна Лантратова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Денис Паслер и Яна Лантратова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Обсудили с Яной Валерьевной текущие системные вопросы, волнующие жителей, а также частные ситуации, возникающие у свердловчан. Сейчас в центре внимания — защита интересов уральцев, пострадавших от мошенников, восстановление прав социально незащищенных категорий и, конечно, помощь бойцам СВО и их близким»,— подвел итоги встречи Денис Паслер.

Яна Лантратова поблагодарила главу региона за особое внимание к поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, отметив лечение и реабилитацию бойцов в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, региональные льготы и дополнительные выплаты их семьям, а также программы адаптации к гражданской жизни — «Управленческие кадры Урала», «Патриоты» и «Агромотиватор». По ее словам, сегодня Екатеринбург занимает второе место в стране после Москвы по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.

Омбудсмен также провела личный прием родственников участников спецоперации. Свердловчане обратились с вопросами, связанными с признанием военнослужащих погибшими, оформлением необходимых документов, получением положенных выплат, а также с розыском родственников, которые могут находиться в плену.

Ранее семь военнослужащих из Свердловской области вернулись в Россию из украинского плена: один из них должен был вернуться в Сосьву, двое — в Первоуральск, четверо — в Екатеринбург.

Ирина Пичурина

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