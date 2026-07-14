Паслер обсудил с федеральным омбудсменом помощь участникам СВО на Среднем Урале
Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой, передает департамент информационной политики региона. Это был ее первый рабочий визит на Средний Урал после назначения на пост.
Денис Паслер и Яна Лантратова
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
«Обсудили с Яной Валерьевной текущие системные вопросы, волнующие жителей, а также частные ситуации, возникающие у свердловчан. Сейчас в центре внимания — защита интересов уральцев, пострадавших от мошенников, восстановление прав социально незащищенных категорий и, конечно, помощь бойцам СВО и их близким»,— подвел итоги встречи Денис Паслер.
Яна Лантратова поблагодарила главу региона за особое внимание к поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, отметив лечение и реабилитацию бойцов в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, региональные льготы и дополнительные выплаты их семьям, а также программы адаптации к гражданской жизни — «Управленческие кадры Урала», «Патриоты» и «Агромотиватор». По ее словам, сегодня Екатеринбург занимает второе место в стране после Москвы по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.
Омбудсмен также провела личный прием родственников участников спецоперации. Свердловчане обратились с вопросами, связанными с признанием военнослужащих погибшими, оформлением необходимых документов, получением положенных выплат, а также с розыском родственников, которые могут находиться в плену.
Ранее семь военнослужащих из Свердловской области вернулись в Россию из украинского плена: один из них должен был вернуться в Сосьву, двое — в Первоуральск, четверо — в Екатеринбург.