Паслер обсудил с федеральным омбудсменом помощь участникам СВО на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой, передает департамент информационной политики региона. Это был ее первый рабочий визит на Средний Урал после назначения на пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер и Яна Лантратова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Денис Паслер и Яна Лантратова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Обсудили с Яной Валерьевной текущие системные вопросы, волнующие жителей, а также частные ситуации, возникающие у свердловчан. Сейчас в центре внимания — защита интересов уральцев, пострадавших от мошенников, восстановление прав социально незащищенных категорий и, конечно, помощь бойцам СВО и их близким»,— подвел итоги встречи Денис Паслер.

Яна Лантратова поблагодарила главу региона за особое внимание к поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, отметив лечение и реабилитацию бойцов в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, региональные льготы и дополнительные выплаты их семьям, а также программы адаптации к гражданской жизни — «Управленческие кадры Урала», «Патриоты» и «Агромотиватор». По ее словам, сегодня Екатеринбург занимает второе место в стране после Москвы по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.

Омбудсмен также провела личный прием родственников участников спецоперации. Свердловчане обратились с вопросами, связанными с признанием военнослужащих погибшими, оформлением необходимых документов, получением положенных выплат, а также с розыском родственников, которые могут находиться в плену.

Ранее семь военнослужащих из Свердловской области вернулись в Россию из украинского плена: один из них должен был вернуться в Сосьву, двое — в Первоуральск, четверо — в Екатеринбург.

Ирина Пичурина