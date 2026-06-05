Семь свердловчан вернули из украинского плена
Семь военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена. Об этом сообщила в своих соцсетях уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Благодарны всем причастным к этой непростой работе», — написала омбудсмен.
Один из них вернется в Сосьву, двое — в Первоуральск, четверо — в Екатеринбург.
Татьяна Мерзлякова добавила, что в Беларуси военных встретила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
В мае из плена после обмена с Украиной вернулись трое свердловчан. Они находились в плену с 2025 года и вернутся в Екатеринбург, Каменск-Уральский и Краснотурьинск.