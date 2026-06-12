Главным тренером ФК «Урал» назначили Сергея Юрана

В футбольном клубе «Урал» Сергея Юрана назначили новым главным тренером, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

«Сергей Юран в 1980-1990-е годы выступал в таких клубах как «Динамо» (Киев), «Спартак» (Москва), «Бенфика», «Порту» (Португалия), играл за сборную России», — уточнили в ФК «Урал».

Ранее, с декабря 2025 года, главным тренером ФК «Урал» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержав шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев семь поражений при разнице мячей 21:16. В пресс-службе клуба рассказали, что с ним закончился срок контракта. Свою должность он покинул восьмого июня.