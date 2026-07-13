Трамп объявил о возобновлении блокады иранских портов
США восстанавливают морскую блокаду иранских портов, заявил президент Дональд Трамп. Запрет на использование портов будет распространяться на суда Ирана и его торговых партнеров.
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«Все остальные страны будут иметь право на свободное использование (Ормузского) пролива. С этого момента США будут известны как “стражи Ормузского пролива”»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
США вводят сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, добавил Дональд Трамп. Он назвал это «компенсацией всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного участка мира».
США и Иран возобновили обмен ударами 8 июля, после чего Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия. Власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива и пообещали не допустить его перехода под контроль США. Дональд Трамп 13 июля официально объявил о взятии пролива под контроль.
Заявление Дональда Трампа о возобновлении морской блокады иранских портов прозвучало после эскалации ситуации в Ормузском проливе. 7 июля были атакованы два танкера (принадлежавшие Катару и Саудовской Аравии), в чем США обвинили Иран. В ответ Центральное командование ВС США нанесло удары по объектам на территории Ирана и отозвало лицензию на операции с иранской нефтью, ранее выданную в рамках июньского меморандума о взаимопонимании. Эти инциденты привели к отмене режима прекращения огня, который действовал с 8 апреля.
Блокада иранских портов, начатая 13 апреля, является попыткой лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти и заставить Тегеран принять условия сделки, включающие отказ от ядерного оружия. Однако эффективность блокады оказалась под вопросом: иранские агентства сообщали о прохождении их судов через пролив, несмотря на ограничения. США также стремятся контролировать Ормузский пролив, который является ключевым мировым маршрутом для экспорта нефти, СПГ и других товаров, и планируют закрепить за собой роль «стражей Ормузского пролива», взимая 20% от стоимости всех грузов.