Трамп объявил о возобновлении блокады иранских портов

США восстанавливают морскую блокаду иранских портов, заявил президент Дональд Трамп. Запрет на использование портов будет распространяться на суда Ирана и его торговых партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters

«Все остальные страны будут иметь право на свободное использование (Ормузского) пролива. С этого момента США будут известны как “стражи Ормузского пролива”»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

США вводят сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, добавил Дональд Трамп. Он назвал это «компенсацией всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного участка мира».

США и Иран возобновили обмен ударами 8 июля, после чего Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия. Власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива и пообещали не допустить его перехода под контроль США. Дональд Трамп 13 июля официально объявил о взятии пролива под контроль.