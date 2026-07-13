Иран пообещал не допустить перехода Ормузского пролива под контроль США

Иран решительно отреагирует «на любые нарушения безопасности», связанные с действиями США в Ормузском проливе. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эбрахим Зольфагари

Фото: Fars News Agency Эбрахим Зольфагари

Фото: Fars News Agency

«Мы ни в коем случае не позволим США вмешиваться в управление Ормузским проливом»,— сказал Эбрахим Зольфагари (видео опубликовано в Telegram-канале Fars). Он добавил, что Иран будет расценивать военное сотрудничество стран региона с США как посягательство на свой суверенитет.

Так в военном командовании Ирана отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о переходе Ормузского пролива под контроль американских сил. США осуждают взимание платы за обеспечение безопасности судов, сообщил американский президент.

США и Иран возобновили обмен ударами 8 июля, после чего Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.