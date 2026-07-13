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Иран пообещал не допустить перехода Ормузского пролива под контроль США

Иран решительно отреагирует «на любые нарушения безопасности», связанные с действиями США в Ормузском проливе. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

Эбрахим Зольфагари

Эбрахим Зольфагари

Фото: Fars News Agency

Эбрахим Зольфагари

Фото: Fars News Agency

«Мы ни в коем случае не позволим США вмешиваться в управление Ормузским проливом»,— сказал Эбрахим Зольфагари (видео опубликовано в Telegram-канале Fars). Он добавил, что Иран будет расценивать военное сотрудничество стран региона с США как посягательство на свой суверенитет.

Так в военном командовании Ирана отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о переходе Ормузского пролива под контроль американских сил. США осуждают взимание платы за обеспечение безопасности судов, сообщил американский президент.

США и Иран возобновили обмен ударами 8 июля, после чего Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление иранских военных о решительном ответе на действия США в Ормузском проливе является частью давней и напряженной конфронтации между двумя странами. Иран давно утверждает свое право на управление проливом, рассматривая любые действия без его согласования как нарушение суверенитета. В свою очередь, США настойчиво заявляют о необходимости свободного судоходства, и президент США Дональд Трамп даже грозил ввести плату за проход через Ормузский пролив, а также обещал уничтожить Иран в случае его закрытия.

Эта напряженность привела к многочисленным инцидентам. За несколько месяцев до текущего события, 28 мая, произошла очередная эскалация, когда США сбили четыре иранских беспилотника и нанесли удары по наземной станции управления в Бендер-Аббасе, оправдывая это сохранением режима прекращения огня, введенного 8 апреля. Иран, со своей стороны, сообщал о попытках американских танкеров пройти через пролив с отключенными системами радиолокации. Также, 11 апреля Иран заявлял, что не позволил двум американским эсминцам войти в Ормузский пролив, угрожая их уничтожением.

Переговоры между США и Ираном о мирном меморандуме, призванном завершить конфликт, продолжаются с переменным успехом. Хотя стороны и достигали соглашений о прекращении огня, эти договоренности часто нарушались, и каждая сторона по-своему трактует их условия. Например, США объявили блокаду Ормузского пролива 13 апреля, но уже 15 апреля иранские суда, включая супертанкер, смогли пройти через него, несмотря на блокаду.

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