В Петербурге выставили на торги дилерский центр Exeed за 641,5 млн рублей

В Кировском районе Петербурга выставили на торги здание дилерского центра китайского автобренда Exeed. Начальная стоимость объекта составляет 641,5 млн рублей, сообщается на федеральной торговой площадке АО «Российский аукционный дом».

На продажу выставлены нежилое здание площадью 11,1 тыс. кв. м и два смежных земельных участка общей площадью 6,7 тыс. кв. м на проспекте Стачек, недалеко от станции метро «Автово».

Сейчас помещения занимает автосалон, однако новый владелец сможет использовать объект под станцию техобслуживания, шоурум или торгово-складской комплекс. Имущество находится в залоге у банка «Санкт-Петербург» и реализуется с согласия кредитной организации. Прием заявок на участие в торгах начнется 13 июля и продлится до 24 июля.

Карина Дроздецкая