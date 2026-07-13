Санаторий «Обуховский» временно приостановил прием гостей из-за паводка

Санаторий «Обуховский» в Свердловской области временно приостановил прием гостей с 13 по 15 июля включительно. Как сообщили в учреждении, решение принято в связи с подъемом уровня реки Пышмы и грунтовых вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Администрация санатория заявила, что свяжется с каждым гостем индивидуально, чтобы перенести дату или вернуть деньги.

«Заезды с 16.07.2026: статус вашего заезда будет подтвержден дополнительно, как только мы увидим, как развивается ситуация с разливом реки и погодой»,— добавили в администрации санатория.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник, из-за паводка в санатории начали расселять гостей. «На данный момент санаторий обесточен, отключены все подстанции. Сегодня утром гостям подали завтрак, к обеду планируется расселение»,— цитирует собеседника агентство.

Ранее губернатор Денис Паслер сообщал, что неблагоприятная гидрологическая обстановка в Свердловской областисохраняется, и, несмотря на снижение интенсивности дождей, продолжаются подтопления отдельных населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Полина Бабинцева