Шохин призвал ЦБ не повышать ключевую ставку из-за роста цен на топливо

Бизнес рассчитывает, что Банк России на заседании 24 июля не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании Координационного совета региональных объединений работодателей в Дальневосточном федеральном округе.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Безусловно, было бы, наверное, неправильно ждать какой-то лобовой реакции Центрального банка, а именно, что с ростом цен на топливо, который может привести к росту цен в других секторах, — бороться с ним повышением ключевой ставки,— сказал господин Шохин (цитата по ТАСС). — Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей».

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Для поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 июля. Вице-премьер Александр Новак связал дефицит топлива на рынке с атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. В «Чек Индексе» подсчитали, что за первую декаду июля в России медианные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24%.

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