Топливо пошло в разгон

За первую декаду июля в России медианные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24%, подсчитали в «Чек Индексе» на основе данных с каждой третьей АЗС в России. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок, в процентном выражении лидирует АИ-100. По мнению экспертов, структурные изменения в спросе не решат проблему дефицита. Темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Медианная цена на бензин АИ-92 за 1–9 июля по России выросла на 20% год к году, до 70,5 руб. за литр, АИ-95 — на 24%, до 77,5 руб., подсчитали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Данные основаны на информации о продажах с каждой третьей АЗС в стране.

По оценкам компании, средняя цена марки АИ-98 на АЗС в начале июля увеличилась на 32% год к году, до 119,5 руб. за литр, АИ-100 — на 13%, до 94,5 руб. за литр. Дизельное топливо за год подорожало на 11%, до 88 руб. за литр, компримированный природный газ (КПГ) — на 14%, до 29 руб., сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 18%, до 35,5 руб. за литр.

Резкий рост стоимости и нехватка топлива на АЗС отражается на структуре потребления. Так, число покупок АИ-92 выросло на 10% год к году, при этом продажи АИ-95 и АИ-98 сократились на 13% и 18% соответственно.

Вместе с тем продажи дизтоплива выросли на 28%, на СУГ — на 17%, на КПГ — на 8%. Наиболее заметный рост показал АИ-100, число покупок которого выросло на 37%.

В «Чек Индексе» указывают, что волатильность и разброс стоимости высоки: разница между сетевыми и независимыми АЗС достигает 2,1 раза. На этом фоне растет спрос на альтернативы в виде дизтоплива и СУГ при сокращающемся объеме покупок самых дорогих марок бензина (АИ-95 и АИ-98).

Рост розничных цен происходит в условиях внеплановых ремонтов на российских НПЗ, высокого сезонного спроса и нехватки топлива в части регионов. Для стабилизации ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка.

Как заявил журналистам 10 июля вице-премьер Александр Новак, дефицит топлива на рынке РФ есть, так как НПЗ частично выходят из строя из-за «прилетов». Российские нефтекомпании сохраняют цены на своих АЗС на уровне не выше инфляции, отметил он.

Годовой рост розничных цен обусловлен не только текущим дисбалансом на рынке, но и ежегодной индексацией акцизов, а также влиянием косвенных налогов, говорит руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. По его словам, после завершения ажиотажного спроса существенного падения потребления бензина не ожидается. Но, допускает аналитик, возможно сокращение числа дальних поездок, где есть альтернатива в виде авиа- или железнодорожного сообщения, а также небольшой переток спроса в сегмент газомоторного топлива.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин отмечает, что одна из главных проблем дефицита — низкая эластичность спроса. Бензин, продолжает он, почти не имеет аналогов, а перевод на биодизель требует серьезных изменений в конструкции двигателей.

Однако даже перераспределение спроса между видами топлива не сможет решить проблему нехватки в масштабах страны, полагает он: спрос остается высоким, а переоборудование — слишком дорогостоящим.

Сдвиги в структуре спроса способны лишь изменить нагрузку между отдельными сегментами рынка, но не устранить структурный дефицит, считает старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова. Кроме того, отмечает она, НПЗ не могут быстро скорректировать объемы выпуска: технологические процессы нельзя перенастроить за короткий срок. До полной адаптации производства на рынке может одновременно наблюдаться избыток одного продукта и дефицит другого, указывает эксперт. Темпы удорожания топлива будут снижаться, полагает Валерия Попова, хотя цена не упадет в ближайшие недели из-за стабильно высокого спроса.

Ольга Озембловская