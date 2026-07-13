В Югре площадь лесных пожаров за выходные сократилась до 3,9 тыс. га

К утру 13 июля площадь лесных пожаров сократилась до 3,9 тыс. га в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщили в окружной Авиалесоохране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас действуют восемь лесных пожаров в Нижневартовском, Березовском и Ханты-Мансийском районах. Из них пять локализованы на площади 2,4 тыс. га. За последние сутки возникло три лесных пожара, из них два уже потушили. Ликвидацией возгораний занимается 291 человек.

На 10 июля в Нижневартовском районе действовало 19 лесных пожаров — их площадь составляла 9,1 тыс. га. Для их тушения в Югру отправляли пожарных из других регионов.

Ирина Пичурина