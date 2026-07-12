Режим ЧС ввели в Ирбитском районе Свердловской области, людей эвакуируют

В Ирбитском районе (Свердловская область) ввели режим ЧС муниципального значения из-за затоплений. По данным главы района Алексея Никифорова, вода продолжает заходить в населенные пункты. «РМК Поиск» публикуют видео, как проходит эвакуация жителей затопленных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Алексея Никифорова Фото: соцсети Алексея Никифорова

В департаменте информационной политики региона сообщили, по состоянию на 12 июля в Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и 5 перекрестках, а также подъездные пути и мост по ул. Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуированы 22 человека, в пунктах временного размещения находятся 30 человек. В Ирбитском муниципальном образовании подтоплены 55 приусадебных участков в 10 населенных пунктах.

По словам господина Никифорова, 14 строений, а также дороги и мосты затоплены в селе Стриганское и деревне Мостовой. «Выехал на территорию совместно с оперативной группой администрации и сотрудниками МЧС, оценили обстановку и встретились с жителями. Тем жителям, у кого подтоплены дома, было предложено переехать в муниципальное жилье близлежащих населенных пунктов, либо в пункт временного размещения»,— сообщил господин Никифоров. Он добавил, что также сообщения о затоплениях пришли из Горок и Чернорицкого.

По данным департамента, повышенный уровень воды сохраняется на реках Ница (г. Ирбит) и Сосьва (пгт Гари). После прошедших осадков отмечается интенсивный рост уровней воды на реке Туре и реке Чусовой в районе Староуткинска.

По данным свердловской Госавтоинспекции, часть дорог в области затоплены, есть обвалы. Движение перекрывают.