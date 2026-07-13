Локальному ТЦ в Кировском районе прочат перспективы

ООО «Трансторг» Елены Новиковой и Эдиты Крочак получило разрешение на строительство (РНС) трехэтажного торгового комплекса площадью 4,7 тыс. кв. м на участке в 5,6 тыс. кв. м на проспекте Ветеранов, 91. Эксперты оценивают стоимость строительства в от полумиллиарда до миллиарда рублей и рекомендуют новому ТЦ ориентироваться по формату арендаторов на запрос локальных посетителей: спорт, образование, семейный досуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговые палатки у торгового комплекса на проспекте Ветеранов, 91

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Торговые палатки у торгового комплекса на проспекте Ветеранов, 91

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно РНС, объект предусматривает размещение магазинов, предприятий общественного питания, офисных помещений и парковки на 36 машино-мест. Срок действия разрешения — до 9 июля 2029 года. Юрлицо застройщика — ООО «Трансторг» — зарегистрировано в декабре 1997 года. Учредители компании — Эдита Крочак (60% в уставном капитале общества) и Елена Новикова (40%). По данным финансовой отчетности компании, чистая прибыль юрлица в 2025-м снизилась на 29% по сравнению с позапрошлым годом и составила 15,2 млн рублей. Сведения о прошлогодней выручке отсутствуют.

Опрошенные эксперты рынка коммерческой недвижимости полагают, что перспективы объекта будут во многом зависеть не столько от локации, сколько от концепции комплекса. По информации NF GROUP, к концу мая индекс посещаемости (mall index — количество посетителей торгового центра на 1 тыс. кв. м торговых площадей) торговых центров малого формата снизился до 6,5% к уровню 2025 года. По мнению управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, сегодня небольшие районные ТЦ действительно испытывают давление со стороны онлайн-торговли и крупных многофункциональных моллов. Однако у локальных объектов остается важное преимущество: они ориентированы на жителей ближайших кварталов и способны формировать устойчивый повседневный трафик. Госпожа Косарева оценивает объем инвестиций в объект в 700 млн — 1 млрд рублей.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF GROUP в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов полагает, что строительство ТЦ обойдется в 150–200 тыс. рублей за кв. м (840 млн —1,12 млрд рублей). Партнер «МТЛ. Управление активами» Станислав Ступников думает, что ТЦ обойдется инвестору в 400–450 млн рублей.

«На фоне роста вакантности и сдержанной активности ритейлеров на рынке Северной столицы проекту будет важно ориентироваться на повседневный спрос и локальную аудиторию, а также на те форматы, которые отвечают ключевым запросам аудитории спального района: спорт, образование, семейный досуг. При формировании арендного пула целесообразно делать акцент на сегменты, которые удовлетворяют запросы людей, живущих в ближайшем окружении»,— полагает региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP Евгения Хакбердиева.

По ее словам, средний показатель арендных ставок в локации варьируется в зависимости от конкретной категории ритейлера и формата торгового объекта. Так, в малых торговых центрах Петербурга арендные ставки — от 12 до 60 тыс. рублей за 1 кв. м в год в зависимости от товарной категории.

Господин Ступников обращает внимание, что в данном случае необходимо понять, будет ли это самостоятельный локальный ТЦ или продолжение уже существующих. Рядом с будущим комплексом находится два действующих торговых объекта, в одном из которых расположен ТЦ, а в другом — спортивный объект. Партнер «МТЛ. Управление активами» считает, что было бы хорошо объединить их в общий концепт, поняв, какие арендаторы уже есть в локации, а какими нужно дополнить, чтобы была общая синергия. «В любом случае я бы начал с анализа наилучшего использования (best use), проанализировал конкурентов вокруг и сделал ТЦ отличным от конкурентов. Цена ошибки сегодня может быть высока»,— предупреждает эксперт. По оценке господина Ступникова, при правильной концепции в предполагаемом ТЦ можно выйти на ставку аренды 1,5–3,5 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц.

Александра Тен