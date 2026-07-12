Politico: в срыве меморандума США и Ирана могут обвинить Вэнса
Вина за возможный провал мирного урегулирования конфликта между Соединенными Штатами и Ираном и срыв меморандума о взаимопонимании, вероятно, ляжет на вице-президента США Джей Ди Вэнса. Политик — важная фигура в переговорах с Тегераном, пишет Politico со ссылкой на источники.
Фото: Mark Schiefelbein / Reuters
«Он (Вэнс.— "Ъ") — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его (проект.— "Ъ")»,— рассказал собеседник издания.
Собеседники Politico считают, что меморандум не смог устранить основные противоречия сторон — вопросы, связанные с ситуацией в Ливане и контролем над Ормузским проливом. В случае эскалации конфликта и связанных с ней экономических последствий вице-президент окажется среди тех, на кого американцы возложат вину.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф 12 июля призвал Вашингтон соблюдать договоренности в рамках меморандума, или быть готовыми «заплатить цену». Политик ответил на заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM). Ранее в Вашингтоне сообщили о завершении третьей волны ударов по Ирану. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный в июне, предусматривал прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и отмену американской морской блокады, а также беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. На фоне эскалации с Израилем иранская сторона ранее сообщала об отмене переговоров, требуя от США соблюдения режима прекращения огня. Также Иран заявлял, что не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней после подписания меморандума, если будет соблюдаться определенный маршрут и расписание. Однако иранские власти позже заявили, что канал связи между сторонами предназначен исключительно для политических вопросов, а не для координации прохода судов через пролив, и КСИР не намерен им пользоваться.
Ситуация с меморандумом осложнилась также из-за несогласованности позиций по Иранской ядерной программе и Ормузскому проливу, которые президент США Дональд Трамп называл наиболее спорными пунктами. США настаивают на полной ликвидации программы обогащения урана в Иране, однако ранее Иран был готов скорректировать уровень обогащения для выстраивания доверия. Иран подтвердил свою готовность к переговорам, но не исключил возможности возобновления своей ядерной программы, если Израиль нанесет упреждающий удар. В свою очередь Израиль опасается, что Иран обогатил достаточно урана для создания ядерного оружия.