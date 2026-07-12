Politico: в срыве меморандума США и Ирана могут обвинить Вэнса

Вина за возможный провал мирного урегулирования конфликта между Соединенными Штатами и Ираном и срыв меморандума о взаимопонимании, вероятно, ляжет на вице-президента США Джей Ди Вэнса. Политик — важная фигура в переговорах с Тегераном, пишет Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / Reuters Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

«Он (Вэнс.— "Ъ") — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его (проект.— "Ъ")»,— рассказал собеседник издания.

Собеседники Politico считают, что меморандум не смог устранить основные противоречия сторон — вопросы, связанные с ситуацией в Ливане и контролем над Ормузским проливом. В случае эскалации конфликта и связанных с ней экономических последствий вице-президент окажется среди тех, на кого американцы возложат вину.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф 12 июля призвал Вашингтон соблюдать договоренности в рамках меморандума, или быть готовыми «заплатить цену». Политик ответил на заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM). Ранее в Вашингтоне сообщили о завершении третьей волны ударов по Ирану. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.