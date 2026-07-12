В Иране предупредили США о последствиях нарушения договоренностей

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Соединенные Штаты соблюдать договоренности в рамках меморандума, или быть готовыми «заплатить цену». Об этом политик написал в соцсети X.

«Эра односторонних сделок закончена. Мы говорили вам: держите слово — или платите по счетам», — предупредил господин Галибаф.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в республике.

До этого Тегеран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Кроме того, иранская сторона сообщила о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив.