В Иране предупредили США о последствиях нарушения договоренностей
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Соединенные Штаты соблюдать договоренности в рамках меморандума, или быть готовыми «заплатить цену». Об этом политик написал в соцсети X.
«Эра односторонних сделок закончена. Мы говорили вам: держите слово — или платите по счетам», — предупредил господин Галибаф.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в республике.
До этого Тегеран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Кроме того, иранская сторона сообщила о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив.
Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о последствиях для США стало частью сложного переговорного процесса между двумя странами, который продолжается на фоне активных военных действий и взаимных обвинений. Переговоры, сосредоточенные на положениях Исламабадского меморандума, предполагают окончательное прекращение военных действий, снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива, а также выдачу США разрешений на экспорт иранской нефти и разблокировку замороженных средств Ирана.
Значительное влияние на переговорный процесс оказывают израильско-иранские удары и атаки по ядерным объектам Ирана в 2025 году, а также продолжающиеся рейды Израиля в Ливане. США ранее вышли из ядерной сделки в 2018 году и ввели политику «максимального давления» на Иран, что привело к увеличению запасов высокообогащенного урана в Иране и обострению напряженности. Вопрос безопасности Ормузского пролива, через который Иран требует согласовывать проход судов, является одним из ключевых инструментов воздействия Тегерана на ситуацию в регионе.
В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подчеркивали, что намерены обеспечивать безопасное прохождение коммерческих судов через Ормузский пролив. Американские чиновники допускали, что удары США не означают возобновления крупномасштабных боевых действий, а дипломатия и военное давление могут идти параллельно.