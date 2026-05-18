Конор Макгрегор вернулся в бои по правилам

Главная звезда смешанных единоборств (MMA) и одна из главных звезд всего мирового спорта прошлого десятилетия Конор Макгрегор вдруг решил вернуться в октагон. В июле в рамках очередного турнира UFC, основного в виде промоушена, ирландец проведет бой с американцем Максом Холлоуэем. Проблема в том, что Макгрегор не выступал уже почти пять лет, и в этот период его имя появлялось в основном в разделах, посвященных скандалам и криминалу.

Первый поединок между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем прошел в 2013 году, и тогда уверенную победу одержал Макгрегор

Фото: Winslow Townson / USA TODAY Sports / Reuters Первый поединок между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем прошел в 2013 году, и тогда уверенную победу одержал Макгрегор

Глава UFC Дейна Уайт объявил о том, что в программу турнира промоушена, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе, вошел бой в полусреднем весе (до 77 кг) между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем. Никаких титулов на кону в нем стоять не будет, но новость о поединке стала суперхитом для всех освещающих MMA медиаресурсов. Все дело в его участниках. Вернее, в одном участнике.

Конор Макгрегор в прошлом десятилетии входил в число ярчайших звезд не только смешанных единоборств, но и всего мирового спорта. Славу, полсотни миллионов подписчиков в соцсетях он добывал разными способами.

Ирландец некоторое время был чрезвычайно успешен в октагоне. Он проводил яркие бои с другими знаменитостями — Нейтом Диасом, Жозе Алду, Дастином Пуарье — и добывал чемпионские звания, став в конце концов первым, кому удалось оказаться владельцем сразу двух в соседних категориях — полулегком (до 66 кг) и легком весе (70 кг).

Медийность превратила Макгрегора в персонажа, знакомством с которым гордятся известные политики и бизнесмены (с президентом России Владимиром Путиным он встретился в 2018 году во время чемпионата мира по футболу) и которому достаются колоссальные гонорары.

Основным коммерческим достижением ирландца был скучный боксерский бой с выдающимся американцем Флойдом Мейуэзером. Он прошел в 2017 году и, по данным различным источников, обеспечил доходы на сумму около $500 млн.

В истории единоборств был только один матч, немного превзошедший его по сумме сгенерированных поступлений,— тот, в котором Мейуэзер в 2015 году дрался против Мэнни Пакьяо.

Публике нравилась экспрессивность Конора Макгрегора. Он все время подпитывал интерес к себе острыми заявлениями и выходками на грани закона.

Проблема в том, что нынешнего Макгрегора вряд ли можно отождествлять с Макгрегором десятилетней давности. Карьера ирландца пошла под откос, когда в его категорию ворвался россиянин Хабиб Нурмагомедов. Статус безусловного короля MMA Нурмагомедов заработал, очень убедительно победив его обладателя в октябре 2018 года.

После этого Макгрегор еще дважды уступил Пуарье. Во втором поединке с ним, в июле 2021 года, он сломал ногу, а восстановление после травмы плавно перетекло в длиннющую паузу в карьере. Во время нее имя Макгрегора появлялось в основном в разделах, посвященных скандальной и даже криминальной хронике.

Макгрегора неоднократно обвиняли в сексуальном насилии, в рассылке непристойных фото, в выражении слишком радикальных политических взглядов и, естественно, в банальном хулиганстве.

В одном эпизоде в качестве пострадавшего фигурировал побитый Макгрегором маскот баскетбольного клуба «Майами Хит».

Некоторое время назад ирландец дал понять, что готов вернуться в MMA и даже принять участие в основном шоу UFC нынешнего лета: оно будет устроено 14 июня на территории Белого дома. Однако Макгрегору в праве участвовать в нем отказали. Зато разрешили подраться с еще одним ветераном.

34-летний Макс Холлоуэй, который на три года моложе Конора Макгрегора, тоже был чемпионом мира. С Макгрегором он однажды, в далеком 2013 году, пересекся: тот бой по очкам весьма уверенно выиграл ирландский спортсмен. Зато Холлоуэй, в отличие от оппонента, пауз в карьере не брал. Правда, его сегодняшние результаты не впечатляют. В последних трех боях — выигрыш у Пуарье и поражения от Илии Топурии и Чарльза Оливейры.

Алексей Доспехов