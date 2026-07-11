Бастрыкин запросил доклад после отравления детей в частном детсаду Екатеринбурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад после сообщений об отравлении детей в частном детском саду «Премьер» в Екатеринбурге, где выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Несколько малолетних воспитанников обратились за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Предположительно, причиной инцидента стало пищевое отравление в учреждении.

По факту произошедшего следователи СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). В ходе проверки установлено множество нарушений эпидемиологического характера.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Анатолию Надбитову представить доклад о текущем состоянии расследования и установленных обстоятельствах дела.