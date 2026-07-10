В частном детсаду Екатеринбурга выявили нарушения после заражения детей

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в частном детском саду «Премьер» в Екатеринбурге. Поводом стал рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди воспитанников учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверки учреждения специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в детском саду не соблюдались требования к ежедневному утреннему приему детей, также были нарушены требования к приготовлению дезинфицирующих растворов и хранению уборочного инвентаря.

Проверка выявила нарушения в работе пищеблока: помещения для приготовления и приема пищи, а также хранения продуктов не соответствовали санитарным требованиям. В составе пищеблока отсутствовали кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, а условия приготовления пищи не исключали риск загрязнения продуктов.

Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал нарушения планировки: gомещения для детских групп не изолированы друг от друга, а буфетная старшей группы является проходной. У сотрудников пищеблока отсутствуют личные медицинские книжки.

Отдельные замечания касаются эксплуатации бассейна. Руководство учреждения не предоставило документы о системе водоснабжения, очистки и дезинфекции воды, а также результаты лабораторного контроля ее качества.

По итогам проверки Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности учреждения. Материалы подготовлены для передачи в Академический районный суд Екатеринбурга.

Полина Бабинцева