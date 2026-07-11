Юрий Башмет приедет в Алапаевск с проектом «Путь Чайковского»

Проект «Путь Чайковского» под руководством Юрия Башмета вернется в Алапаевск 18 июля, продолжая традицию объединения городов, связанных с биографией и творчеством Петра Ильича Чайковского. Как сообщили в свердловском департаменте информационной политики, инициатива музыканта предполагает возвращение музыки композитора на места его жизни для знакомства современной аудитории с историей этих территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В прошлом году мероприятие собрало тысячи зрителей в рамках музыкального спектакля «Евгений Онегин» при участии Константина Хабенского, Ольги Литвиновой и коллективов страны.

Глава Свердловской области Денис Паслер отметил значение Алапаевска как места, где композитор провел полтора года, и назвал город «особым миром детства, семьи, любви и счастья». «Где, как не в Алапаевске, может проходить фестиваль "Путь Чайковского". Тысячи поклонников творчества великого композитора приезжают сюда, чтобы услышать шедевры в исполнении сильнейших академических коллективов страны»,— ранее отмечал губернатор.

В этом году программа концерта камерного ансамбля «Солисты Москвы» включает произведения Чайковского: «Элегию памяти Самарина», «Воспоминание о Флоренции», романсы и сочинения для скрипки, виолончели и трубы с приглашенными солистами. Ведущей вечера выступит актриса Ольга Литвинова.

Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 июля — в афише «Ъ-Урал».