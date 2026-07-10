Stereoleto, «Дискотека Авария» и «Веранда "Альпины"»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать «Дискотеку Аварию» и побывать на фестивале Stereoleto, где выступят «Моя Мишель», Антоха МС, Катя Павлова из группы «Обе две», Хмыров и другие музыканты. В музеях — побывать на первой выставке «Многоголосие» в «Вечно молодом» и на фотовыставке «Взгляд. Безмолвный разговор». В кино — увидеть фильмы «Мементо», «Легенды леса» и мультфильм «Шрек» в оригинале с субтитрами. А на лекциях можно узнать, как появился шугейз, чем отличалось искусство семидесятников и побывать на лекционной программе «Веранды "Альпины"». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Харитоновском саду 11 июля во второй раз пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto. На нем выступят «Моя Мишель», Антоха МС, Катя Павлова из группы «Обе две», Хмыров, «Хохма», «Диктофон». Гости смогут посетить маркет, гастроплощадки фестиваля и поучаствовать в активностях от партнеров. Билеты — от 3,2 тыс. руб. до 6 тыс. руб. В атриуме Ельцин-центра 11 июля состоится концерт трио «Прованс». Они исполнят авторские произведения в жанрах джаз-вальса, нового мюзета, танго, свинга и баллады. На концерте можно услышать и единое целое ансамбля, и композиторские особенности каждого участника. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ На Екатеринбург-арене 17 июля выступит группа «Дискотека Авария». Среди их хитов песни «Если хочешь остаться», «Небо», «Заколебал ты» и «Новогодняя». Зрители услышат знаменитые танцевальные песни популярной группы из 90-х. Билеты — от 3 тыс. до 9 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В рестобаре «Вечно Молодой» открылась первая экспозиция из цикла выставок «Многоголосие». Проект посвящен взаимосвязи визуального искусства и музыки, в рамках выставки можно увидеть инсталляции, холсты и графику, а также посетить диджей-сеты. Первая часть экспозиции — «Медвежья болезнь» — раскрывает тему страха не как острого чувства, а как повседневного фонового шума. Вход свободный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Нижнетагильском музее изобразительных искусств с 18 июня по 23 августа работает фотовыставка «Взгляд. Безмолвный разговор». Экспозиция посвящена жанру портрета и раскрывает внутренний мир моделей через выражение лица, позу и жесты. В проекте представлено более 50 работ от 18 тагильских фотографов. Стоимость единого билета — от 150 до 300 руб.

Спектакли и перфомансы В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 11 июля состоится концерт клуба исторических танцев «Pas de cote». Участники расскажут о моде и этикете эпохи Екатерины II, проведут мастер-класс и воссоздадут атмосферу бала. Стоимость билета — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова В креативном кластере Л52 13 июля сыграют спектакль «Слова-паразиты». Герои — Змей, Заяц и Лось — расскажут три истории о том, к чему приводит бездумное отношение к дару речи. Билеты — 750 руб. Театр «Игра» в КЦ «Орджоникидзевский» 15 июля покажет спектакль «Привет, сын, это папа». Это документальная история про связь отца с сыном. «Этот спектакль — возвращение к самому себе и попытка поговорить со зрителями глаза в глаза о становлении мужчины, о страсти, о пустоте, которая ждет наполнения, и о том, как важно иметь свой мир, в котором стоит жить, чтобы уметь выживать»,— указано в описании. Билеты — 1,5 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-зал Музея андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рок-зал Музея андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В рок-зале Музея андеграунда 16 июля сыграют спектакль «Докажите, что вы есть». Постановка «Свободного театра имени Саманты Смит» представляет собой экзистенциальную драму с элементами абсурда и пластики. В основе сюжета — история о могущественном зле в образе человека. Билеты — 800 руб.

Кино В Доме кино с 10 по 15 июля будут показывать фильм Кристофера Нолана «Мементо». Главный герой пытается найти убийцу своей жены, но поиски осложняются редкой формой амнезии, которую он приобрел после случившегося. Герой забывает, что с ним происходило, каждые 15 минут, поэтому вынужден оставлять записки самому себе, которые помогают ориентироваться в расследовании. Билеты — 550 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра 14 июля пройдет показ документального фильма «Легенды леса». Режиссер Венсан Мюнье создал захватывающее путешествие в мир дикой природы, герои которого наблюдают за оленями, совятами, лисицами и другими лесными обитателями. Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — 400 руб. В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 15 июля состоится показ мультфильма «Шрек» на английском языке с русскими субтитрами. На детском киноклубе не только покажут мультфильм, но и обсудят англоязычную озвучку. Вход свободный, требуется регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атриум Ельцин-центра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Атриум Ельцин-центра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции В атриуме Ельцин-центра 11 июля пройдет фестиваль «Веранда "Альпины"», на котором можно посетить лекции и мастер-классы. В этом году его тема — «Общий язык». В программе — обсуждение книги о Винсенте Ван Гоге «Спасая Винсента», лекция о том, почему люди читают фанфики, и мастер-классы о том, как создать книгу и спроектировать город. Вход свободный, но нужна регистрация на мероприятия. В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 14 июля состоится лекция музыковеда Тимофея Чаплюка «История рок-музыки: Шугейз». Лектор расскажет, как гитарная музыка трансформировалась в «стену звука», почему альбом «Loveless» группы My Bloody Valentine оказался таким затратным и в чем отличия шугейза от других альтернативных стилей рока. Стоимость билета — 300 руб., требуется предварительная регистрация. В лектории Музея андеграунда 14 июля искусствовед Ирина Кудрявцева прочитает лекцию «Реальность мечты и другие аномалии в искусстве "семидесятников"». Лектор расскажет об основных чертах искусства 1970-х годов, практике советских художников и их взаимодействии с мировым контекстом. Стоимость билета — 500 руб.

Подготовила Анна Капустина