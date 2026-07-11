Онищенко спрогнозировал рост числа случаев «болезней-всадников» в России

Зампрезидента Российской академии образования, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что россияне все чаще будут страдать от так называемых болезней-всадников. Речь идет о заболеваниях кардиологического, онкологического и эндокринологического профиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Онищенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Геннадий Онищенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как пояснил господин Онищенко, увеличение заболеваемости связано с малоподвижным образом жизни, перегрузками для мозга и стрессом. «Кардиология — это болезнь цивилизации, заболевания развитых обществ. Поддавшись на технологическое, техническое развитие, человек забыл о своей природе. Малая подвижность, постоянные перегрузки, мозги воспаленные находятся в состоянии постоянного стресса и позитивного, и отрицательного, а тело обездвижено»,— сказал ТАСС академик.

Геннадий Онищенко упомянул данные Всемирной организации здравоохранения, которая прогнозирует, что к 2050 году количество новых случаев рака может вырасти до 5 млн ежегодно. Академик уточнил, что люди стали меньше курить и пить алкоголь, но ухудшилась ситуация с ожирением.

По оценке Российской академии наук, средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года. Президент Владимир Путин считает, что однажды люди смогут жить в среднем до 150 лет. Он говорил, что в стране стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин.

О планах властей по увеличению продолжительности жизни россиян — в материале «Ъ» «Гибкие подходы к здоровью».