Гибкие подходы к здоровью

Значительная часть дискуссий на ПМЭФ-2026 посвящена сохранению здоровья россиян. Поскольку наиболее существенный вклад в смертность вносят хронические заболевания, все более важным становится создание комплексных условий для популяризации здорового образа жизни. Именно здесь, по мнению экспертов, особенно важно искать новые решения для снижения влияния различных вредных привычек на здоровье граждан.

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К 2036 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна вырасти до 81 года, кроме того, необходимо увеличить и продолжительность здоровой жизни. Такие национальные цели перед правительством поставил Владимир Путин в рамках майских указов, опубликованных весной 2024 года. Работа по этим направлениям началась в рамках национального проекта «Демография» и продолжается в рамках новых нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это теоретический показатель числа лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

Поскольку все большее число смертей в России, как и в большинстве развитых стран мира, обусловлено хроническими заболеваниями, в первую очень именно сокращение их распространенности оказывает влияние на продолжительность жизни. При этом важно понимать, что здоровый образ жизни — это вполне конкретный режим существования человеческого организма, в ходе которого минимизируется влияние различных вредных факторов.

Вредные привычки

По данным Росстата и Минздрава, только каждый десятый россиянин ведет реально здоровый образ жизни»,— отмечает глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «К сожалению, у подавляющего числа наших граждан наблюдается как минимум один или несколько факторов риска, приводящих к развитию заболеваний. Основные из них — это недостаточный контроль за уровнем артериального давления, курение, высокий индекс массы тела, чрезмерное потребление алкоголя и низкая физическая активность. Каждый из этих рисков приводит к появлению или утяжелению значительного числа болезней, а значит, несет определенный экономический ущерб для человека и общества. Это и потери в заработной плате, и потери прибыли компаний, и потери ВВП страны,— заявляет она.— В то же время все эти факторы могут успешно поддаваться коррекции, что позволит улучшить здоровье миллионов россиян и предотвратит многие тысячи преждевременных смертей.

Чтобы сделать этот процесс более эффективным, отмечает президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье» Армаис Камалов, современные системы здравоохранения все чаще обращают внимание на концепцию модификации рисков вместо прямых запретов. «Это прагматичный подход, который позволяет достигать результата даже там, где большинство граждан не готовы кардинально менять образ жизни. Интеграция научно обоснованных методов снижения вреда дает возможность влиять на ситуацию уже здесь и сейчас. Профессиональные экспертные международные медицинские сообщества видят преимущества данного подхода и потенциал его использования на практике»,— считает он.

Опыт других стран, и России в том числе, демонстрирует, что далеко не все люди, которые ведут нездоровый образ жизни, способны поменять свое поведение, и особенно остро ситуация обстоит с табакокурением. Одно из клинических исследований, посвященных изучению поведения взрослых с ишемической болезнью, которые перенесли чрескожное коронарное вмешательство, показало, что только 40% из них после операции прекратили курить, следуя рекомендации лечащего врача. Это значит, что необходимо искать дополнительные инструменты для работы с не мотивированными на отказ пациентами, с помощью которых можно по крайней мере сократить вред от табакокурения, если невозможно отказаться от вредной привычки полностью. Тот факт, что людям сложно отказаться от собственных вредных привычек, подтверждает и статистика курения на национальном уровне. «К сожалению, за последние годы (с 2021 года) в России мало изменилась доля курильщиков. Она устойчиво снижалась с 2009 по 2021 год, а дальше этот процесс существенно замедлился»,— отмечает замдиректора по инновационной деятельности НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Всеволод Матвеев.

Иные подходы

«Конечно же, самое главное — не начинать курить. Но если пациент не может отказаться от этой привычки из-за тяжелой никотиновой зависимости, мы можем объяснить ему, как постепенно снижать вред и в итоге, возможно, полностью отказаться от курения. Ведь, помимо химической зависимости, существует еще и физическая, эмоциональная привычка — например, раздражение рецепторов губ, когда человек что-то кладет в рот. Это чисто механическое действие: проснулся, еще не открыл глаза, а уже протянул руку за сигаретой. Мы видим, что снижение распространенности курения улучшает прогноз для наших пациентов и позволяет экономить колоссальные средства за счет сокращения преждевременной смертности. Запреты не работают, и мы это прекрасно знаем на примере сухого закона. Человек всегда найдет способ удовлетворить свою зависимость, поэтому правильный разговор, корректная постановка вопроса, наличие возможности перехода на продукты, которые помогают компенсировать зависимость и снизить вред, а также недопущение несовершеннолетних до любой никотинсодержащей продукции — это очень важно»,— говорит замдиректора по инновационной деятельности Университетской клиники Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

Концепция модификации рисков стала ответом на появление научно подтвержденной информации о том, что при курении основными факторами развития заболеваний являются не никотин, а продукты горения, которые присутствуют в табачном дыме. Таким образом, относительный вред никотинсодержащих продуктов совершенно разный: минимальному риску подвержены те люди, которые пользуются различными сертифицированными устройствами без горения табака, тогда как максимальному — потребители обычных сигарет, трубок и кальянов, а также любых несертифицированных и контрафактных изделий.

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«Если обратиться к рекомендациям Национальной комплексной онкологической сети (NCCN), то мы увидим: устройства для нагревания табака без горения являются альтернативой курению для снижения риска. Они помогают пациенту временно перейти с сигарет на эти устройства, а в перспективе — отказаться от курения полностью. Конечно, мы всегда должны помнить, что идеальный вариант и главная цель — когда пациент не курит и никогда не начинал. Но, как показывает практика, это достижимо не всегда. В таких случаях разумным решением будет рассмотреть для пациента сертифицированное устройство, которое будет выделять никотин и удовлетворять эту потребность посредством нагревания табака, чем просто оставить его без помощи под воздействием одного из самых агрессивных поведенческих факторов риска»,— отмечает господин Мацкеплишвили.

Особенное значение концепция модификации риска может иметь в части своего применения к различным категориям населения. Поскольку уже известно, что у мужчин и женщин различны структуры факторов, приводящих к возникновению хронических заболеваний, система здравоохранения должна гибко адаптироваться к различным сценариям заболеваемости.

Различия по полу

Превышение мужской смертности над женской характерно в той или иной мере для всех экономически развитых стран. В настоящее время разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляет в большинстве экономически развитых стран от шести до восьми лет. Существует несколько взаимодополняющих объяснений такому соотношению.

Первое объяснение — историческое. В XIX веке разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин был существенно меньше и нередко продолжительность жизни мужчин была выше. Снижение женской смертности во многом связано с общим улучшением санитарно-гигиенических условий, в особенности с улучшением условий для материнства и снижением рождаемости. Поэтому улучшение санитарно-гигиенических условий в меньшей мере затронуло мужчин.

Второе объяснение носит биологический характер: у мужского пола значительно уже норма реакции на внешние воздействия, то есть способность адаптивно реагировать на изменения внешней среды, что в быстро меняющемся современном мире может быть причиной повышенной смертности мужчин. Например, более высокий уровень эстрогена у женщин защищает их от сердечно-сосудистых заболеваний до наступления менопаузы. В свою очередь, повышенный уровень тестостерона у мужчин вызывает у них частую склонность к агрессии и рискованному поведению, игнорированию угроз здоровью.

Большая распространенность у женщин митохондриального генома снижает риск рака, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, гормональное влияние повышает иммунную функцию женщин, их способность выдерживать сразу несколько стрессов.

Наконец, третье объяснение связывает различие в продолжительности жизни мужчин и женщин с различием их социальных ролей в современном обществе. Женщины регулярнее посещают врача, поэтому на 20% чаще своевременно обнаруживают гипертонию и в 1,5 раза чаще мужчин держат ее под контролем. Также женщины более склонны ограничивать потребление соли, активнее принимают меры по снижению веса, занимаются физическими упражнениями, принимают витамины. В то же время мужчины чаще имеют более питательный рацион с меньшей долей фруктов и овощей и большим содержанием холестерина, что подвергает их повышенным рискам болезней сердца, инсульта, диабета и рака.

Специфика России

Сейчас разница в продолжительности жизни российских мужчин и женщин составляет примерно десять лет с перевесом в пользу последних. В России общая средняя продолжительность жизни достигает около 73,5–74,5 года, при этом женщины в среднем живут около 78,5 года, а мужчины — 68,5 года. Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России поднимется с нынешних 73 до 80 лет. Однако она уточнила, что значительный разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин все равно сохранится. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин на 2018 год составляет 73,5 года. Прогнозируется, что к 2030 году она возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 года, о женщинах — 83,7 года»,— сказала она.

Как объясняет господин Камалов, мужчинам присущи низкая приверженность к терапии, ЗОЖ и рискованное поведение. Они чаще курят по сравнению с женщинами, и им сложнее отказаться от этой вредной привычки. «У курящих мужчин общий уровень смертности в 2,7 раза выше по сравнению с теми, кто никогда не курил. Понимание этих факторов позволяет разрабатывать специфические для пола вмешательства для модификации факторов риска и увеличения продолжительности жизни»,— считает он.

«Отказ от курения — важнейший шаг к улучшению качества жизни. Но легко сказать — трудно сделать, и мы все это прекрасно понимаем. Любая альтернатива полному отказу от курения является временной, вынужденной мерой, и врачебное сообщество призывает к полному отказу от курения, ну или по крайней мере к снижению вреда от него. И в этом смысле надо очень хорошо понимать разницу между теми или иными табачными изделиями, потому что электронные сигареты и система нагревания табака — это не одно и то же. Электронная система нагревания сертифицирована и работает за счет экстракции никотина из натурального табака, тогда как в электронных сигаретах используются никотинсодержащие жидкости, состав которых зачастую неизвестен. Это разные вещи, и именно поэтому любые обсуждаемые запреты должны касаться исключительно несертифицированной продукции, предоставляя взрослым хроническим курильщикам возможность модифицировать риск. Если аналогичный подход будет принят на государственном уровне, внедрен в клинические рекомендации и применен ко всем факторам риска, мы получим гораздо более заметные результаты на пути к здоровьесбережению нации и увеличению продолжительности жизни россиян»,— заключает Симон Мацкеплишвили.

Елена Воробьева