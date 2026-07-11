Роспотребнадзор разрешил купаться только на двух пляжах Петербурга

Роспотребнадзор обновил данные о качестве воды на пляжах Санкт-Петербурга. По состоянию на 9 июля безопасными для купания признаны только два из 24 городских пляжей, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нормам соответствуют 1-е Суздальское (Верхнее) озеро в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Нормам соответствуют 1-е Суздальское (Верхнее) озеро в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Гигиеническим нормативам соответствуют: 1-е Суздальское (Верхнее) озеро в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе.

На остальных 22 пляжах Петербурга качество воды не соответствует санитарным требованиям. В их числе пляжи на Финском заливе в Курортном районе, Сестрорецке и Кронштадте, Суздальские озера, Ольгинский водоем, река Ижора, Колонистский пруд и другие популярные места отдыха.

В Ленинградской области безопасными признаны семь пляжей, все они расположены в Приозерском районе: озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское и пляж на реке Бурной.

Еще 13 пляжей региона, в том числе на Ладожском озере, Финском заливе, реках Волхов, Вуокса и Плюсса, санитарным требованиям не соответствуют.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купание в водоемах с неудовлетворительным качеством воды повышает риск заражения кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными заболеваниями.

Карина Дроздецкая