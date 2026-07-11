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Движение по Литейному мосту ограничат почти на месяц из-за ремонта

С 14 июля на Литейном мосту в Санкт-Петербурге начнется ремонт дорожного покрытия. Работы продлятся до 13 августа и будут проходить в три этапа, при этом полностью перекрывать движение не планируется, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Полностью перекрывать движение не будут

Полностью перекрывать движение не будут

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Полностью перекрывать движение не будут

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Чтобы избежать серьезных заторов, на всем протяжении ремонта для транспорта сохранят по две полосы движения в каждом направлении. Ограничения будут вводиться поэтапно:

С 14 по 24 июля — ремонт в зоне трамвайных путей, движение ограничат по полосам рядом с ними;

С 25 июля по 1 августа — работы перенесут на две средние полосы, транспорт пустят по уже отремонтированным и крайним полосам;

С 2 по 13 августа — обновят крайние полосы, а движение переключат на отремонтированные участки.

Кроме того, 12 августа работы пройдут на съездах с Пироговской набережной и на набережную Кутузова, а 13 августа — с Воскресенской набережной и на Арсенальную набережную.

Всего на Литейном мосту обновят более 11,5 тыс. кв. метров асфальта, включая участки разводного пролета и трамвайных путей.

Карина Дроздецкая

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