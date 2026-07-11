Жара до +30 градусов и грозы: какая погода ждет Петербург 11 июля
В субботу, 11 июля, в Санкт-Петербург вернется жаркая погода. Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, а местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Погоду в городе будет определять теплый сектор циклона с центром над Белоруссией
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
По данным синоптика, погоду в городе будет определять теплый сектор циклона с центром над Белоруссией. Ожидается переменная облачность, северо-восточный ветер скоростью 4–9 м/с, при грозе — с порывами. Атмосферное давление составит около 761 мм рт. ст., что близко к норме.
В Ленинградской области температура воздуха составит +26…+31 градус.
В воскресенье ночью местами также возможны кратковременные дожди и грозы, однако днем осадков не ожидается. Температура ночью составит +19…+21 градус, днем вновь будет жарко — до +28…+30 градусов.