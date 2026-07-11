Президент Молдавии назначила бизнесмена Тофана премьер-министром

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула бизнесмена Василия Тофана на пост премьер-министра. Кандидатуру предпринимателя ранее предложила контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Я решила выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра», - сказала госпожа Санду на пресс-конференции. Она отметила, что решение принято после консультаций с парламентскими фракциями.

При этом оппозиционные партии ранее отказались участвовать в консультациях с президентом. Они обвинили власти в «имитации демократических процессов» и призвали к проведению досрочных парламентских выборов.

Госпожа Санду сообщила, что уже подписала указ о назначении господина Тофана. Сам бизнесенмен заявил, что воспринимает это решение не как достижение в своей карьере, а как большую ответстенность.

Бывший премьер Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Он заявил, что не может исполнять свои обязанности «из-за принципов и убеждений». Молдавская оппозиция считает, что решение было связано с недавним расследованием: журналисты утверждали, что президент лоббировала продвижение родственников на государственной службе. Госпожа Санду обвинения отвергла. Врио премьера назначили министра экономического развития и цифровизации Евгения Осмокеску.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не виноватая она, он сам ушел».

Новость изменена в 12:00. Дополнены цитаты, внесены изменения в заголовок.