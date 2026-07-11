Президент Молдавии назначила бизнесмена Тофана премьер-министром
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула бизнесмена Василия Тофана на пост премьер-министра. Кандидатуру предпринимателя ранее предложила контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.
Майя Санду
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Я решила выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра», - сказала госпожа Санду на пресс-конференции. Она отметила, что решение принято после консультаций с парламентскими фракциями.
При этом оппозиционные партии ранее отказались участвовать в консультациях с президентом. Они обвинили власти в «имитации демократических процессов» и призвали к проведению досрочных парламентских выборов.
Госпожа Санду сообщила, что уже подписала указ о назначении господина Тофана. Сам бизнесенмен заявил, что воспринимает это решение не как достижение в своей карьере, а как большую ответстенность.
Бывший премьер Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Он заявил, что не может исполнять свои обязанности «из-за принципов и убеждений». Молдавская оппозиция считает, что решение было связано с недавним расследованием: журналисты утверждали, что президент лоббировала продвижение родственников на государственной службе. Госпожа Санду обвинения отвергла. Врио премьера назначили министра экономического развития и цифровизации Евгения Осмокеску.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не виноватая она, он сам ушел».
Новость изменена в 12:00. Дополнены цитаты, внесены изменения в заголовок.
Назначению Василия Тофана на пост премьер-министра Молдовы предшествовала отставка предыдущего главы правительства Александра Мунтяну, который объявил о своей невозможности продолжать работу "в соответствии со своими принципами и убеждениями" на прошлой неделе. Оппозиционные партии Молдовы отказались участвовать в консультациях с президентом Майей Санду по кандидатуре премьер-министра, обвинив власти в "имитации демократических процессов" и призвав к досрочным парламентским выборам или формированию коалиционного правительства. Тем не менее, правящая Партия действия и солидарности, контролирующая парламент и правительство, имеет право формировать новое правительство.
В октябре 2025 года Александр Мунтяну возглавил правительство после того, как правящая партия "Действие и солидарность" набрала 50,2% голосов на парламентских выборах. Однако, согласно оппозиции, его уход был связан с конфликтом между ним и президентом Майей Санду, а также коррупционным курсом властей. Майя Санду отвергла эти утверждения, назвав их спекуляциями и пообещав сформировать сильную команду для развития страны. До этого, в феврале 2023 года, премьер-министр Наталья Гаврилица также подала в отставку вместе со всем правительством, после чего Майя Санду выдвинула на этот пост Дорина Речана.
Процедура назначения премьер-министра в Молдове предусматривает, что президент выдвигает кандидата, который затем формирует свою команду и разрабатывает программу. После этого правительство должно получить вотум доверия парламента. Ранее президент Майя Санду заявляла, что нацелена на скорейшую реализацию программы евроинтеграции Молдовы, а ее оппоненты обвиняли ее в борьбе без правил, подавлении демократических свобод и манипулировании общественным сознанием.