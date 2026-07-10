Оппозиция Молдавии отказалась от консультаций с Санду о кандидатуре премьера
Оппозиционные партии Молдавии отказались участвовать в консультациях с президентом Майей Санду по кандидатуре следующего премьер-министра. Занимавший этот пост Александр Мунтяну на прошлой неделе объявил об отставке из-за невозможности исполнять свои обязанности.
Майя Санду
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
Оппозиционные политические силы, включая «Нашу партию», блок «Альтернатива», партию социалистов и «Демократию дома», обвинили власти в «имитации демократических процессов». Они призвали к проведению досрочных парламентских выборов или формированию правительства с участием различных политических партий.
10 июля Майя Санду планировала провести консультации с представителями парламентской оппозиции, 11 июля — с правящей партией «Действие и солидарность». Глава государства должна выдвинуть кандидата в ближайшее время, после чего он сформирует команду и разработает программу. Затем его правительство должно получить вотум доверия.
Александр Мунтяну, возглавивший правительство в октябре 2025 года, на прошлой неделе заявил, что «больше не может выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями». Оппозиция связала его уход с конфликтом с Майей Санду и коррупционным курсом властей. Президент республики назвала эти утверждения спекуляциями и пообещала сформировать сильную команду для развития страны.
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Отказ оппозиции от консультаций происходит на фоне продолжающегося политического кризиса в Молдавии, где оппозиционные партии систематически обвиняют действующую власть в некомпетентности и узурпации. Например, еще в феврале 2023 года молдавская оппозиция, включая партию «Шор», заявляла о попытках президента Майи Санду узурпировать власть, расширяя полномочия силовых структур, а в мае 2023-го президент Санду сообщала, что ее правительству удалось предотвратить попытки России свергнуть молдавское правительство, которые, по ее словам, были запланированы на весну.
Правящая партия «Действие и солидарность», к которой принадлежит Майя Санду и которая является проевропейской, занимает лидирующие позиции по итогам недавних парламентских выборов, прошедших 28 сентября 2025 года, но при этом для большинства ей недостаточно голосов, поэтому она нуждается в коалиции. Кроме того, в стране сохраняется напряженность в отношениях с Россией: Молдавия поддерживает Украину в конфликте и стремится снизить влияние пророссийских политиков. В частности, Майя Санду обвиняла Россию во вмешательстве в избирательные кампании и попытках дестабилизации ситуации в Молдавии.