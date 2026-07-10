Оппозиция Молдавии отказалась от консультаций с Санду о кандидатуре премьера

Оппозиционные партии Молдавии отказались участвовать в консультациях с президентом Майей Санду по кандидатуре следующего премьер-министра. Занимавший этот пост Александр Мунтяну на прошлой неделе объявил об отставке из-за невозможности исполнять свои обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Оппозиционные политические силы, включая «Нашу партию», блок «Альтернатива», партию социалистов и «Демократию дома», обвинили власти в «имитации демократических процессов». Они призвали к проведению досрочных парламентских выборов или формированию правительства с участием различных политических партий.

10 июля Майя Санду планировала провести консультации с представителями парламентской оппозиции, 11 июля — с правящей партией «Действие и солидарность». Глава государства должна выдвинуть кандидата в ближайшее время, после чего он сформирует команду и разработает программу. Затем его правительство должно получить вотум доверия.

Александр Мунтяну, возглавивший правительство в октябре 2025 года, на прошлой неделе заявил, что «больше не может выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями». Оппозиция связала его уход с конфликтом с Майей Санду и коррупционным курсом властей. Президент республики назвала эти утверждения спекуляциями и пообещала сформировать сильную команду для развития страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не виноватая она, он сам ушел».

Лусине Баласян