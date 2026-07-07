Глава Минэкономики Молдавии назначен врио премьера

Министр экономического развития и цифровизации Молдавии Евгений Осмокеску назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра страны. Указ подписала президент Майя Санду.

Господин Осмокеску вступит в должность 8 июля. Министр будет занимать ее до формирования в стране нового правительства. Его предшественник Александр Мунтяну позитивно воспринял назначение. «Я абсолютно уверен, что он ответственно обеспечит непрерывность деятельности правительства»,— написал он в соцсети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Господин Мунтяну подал в отставку 3 июля. Он пояснил, что не может исполнять свои обязанности «из-за принципов и убеждений». Молдавская оппозиция считает, что такое решение связано с недавним расследованием RISE: журналисты выяснили, что президент Майя Санду лоббировала родственников при продвижении на государственной службе. Сама госпожа Санду обвинения отвергла.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не виноватая она, он сам ушел».