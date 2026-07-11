Тибо Куртуа планирует взять паузу в игре за сборную Бельгии
Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа хочет взять паузу в матчах за национальную команду. Накануне Бельгия проиграла Испании в матче четвертьфинала на ЧМ-2026. Во втором тайме Куртуа был заменен из-за травмы.
«Я хочу отдохнуть год, а потом сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы. Не знаю, устроит ли этот план руководство сборной Бельгии»,— приводит слова Куртуа журналист Альберто Перейро в соцсети X.
Бельгия проиграла Испании со счетом 1:2. На 71-й минуте Куртуа покинул поле из-за сильной боли в ноге — по его словам, он не мог бить по мячу. «Я бы поиграл еще пять минут, но тренер сказал, что заменит меня, если я буду не в лучшей форме»,— сказал Куртуа в эфире DAZN. Заменивший его вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс совершил ошибку, после чего испанцы забили победный гол.
Тибо Куртуа играет за мадридский «Реал» с 2018 года. С ним в составе «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Ранее он играл за «Генк», «Челси» и «Атлетико».
Подробнее о матче Бельгии и Испании — в материале «Ъ».
Решение Тибо Куртуа прервать выступление за сборную Бельгии, не является первым случаем, когда он пропускает игры национальной команды. Ранее он уже покидал расположение сборной из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско, отказавшись от участия в играх, пока Тедеско возглавлял команду. Это было заметным событием, поскольку Куртуа является одним из ключевых игроков так называемого «золотого поколения» бельгийского футбола, которое, несмотря на высокий класс исполнителей, так и не смогло завоевать ни одного значимого титула, часто оступаясь на решающих стадиях крупных турниров. Кроме того, Куртуа ранее получал одну из самых тяжелых футбольных травм — разрыв крестообразных связок, что также влияло на его участие в играх. Примечательно, что сборная Бельгии сталкивалась и с другими кадровыми проблемами: например, на Евро-2024 из-за травм выбыли такие игроки, как Тен Копмейнерс, Гарри Магуайр, Френки де Йонг, Иско и Гави. Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) неоднократно обращала внимание на участившиеся травмы игроков, связывая это с их перегруженностью.