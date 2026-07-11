Тибо Куртуа планирует взять паузу в игре за сборную Бельгии

Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа хочет взять паузу в матчах за национальную команду. Накануне Бельгия проиграла Испании в матче четвертьфинала на ЧМ-2026. Во втором тайме Куртуа был заменен из-за травмы.

«Я хочу отдохнуть год, а потом сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы. Не знаю, устроит ли этот план руководство сборной Бельгии»,— приводит слова Куртуа журналист Альберто Перейро в соцсети X.

Бельгия проиграла Испании со счетом 1:2. На 71-й минуте Куртуа покинул поле из-за сильной боли в ноге — по его словам, он не мог бить по мячу. «Я бы поиграл еще пять минут, но тренер сказал, что заменит меня, если я буду не в лучшей форме»,— сказал Куртуа в эфире DAZN. Заменивший его вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс совершил ошибку, после чего испанцы забили победный гол.

Тибо Куртуа играет за мадридский «Реал» с 2018 года. С ним в составе «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Ранее он играл за «Генк», «Челси» и «Атлетико».

Подробнее о матче Бельгии и Испании — в материале «Ъ».