Сборная Испании победила на заменах

Сборная Испании добилась права сыграть в полуфинале североамериканского мирового первенства с другим его фаворитом — французской командой, пройдя через тяжелейшее испытание, приготовленное ей напрасно казавшимися слишком слабыми на фоне чемпионов Европы бельгийцами. Испанцы дожали их, как и португальцев в предыдущем раунде, лишь в концовке основного времени, вырвав победу со счетом 2:1. Дожали снова благодаря голу Микеля Мерино, воспользовавшегося ошибкой запасного вратаря сборной Бельгии Сенне Ламменса, который незадолго до ее трагедии заменил получившего травму Тибо Куртуа.

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Бельгийский тренер-затейник Руди Гарсия, придумывая, чем смутить испанцев в Инглвуде, кажется, смутил прежде всего тех, кто переживал за его сборную. Это они должны были мучиться сложным вопросом: а чем не устроила Гарсию основа, которая несколько дней назад потрошила американцев? Зачем он вернул в нее Жереми Доку и Кевина де Брейне? Нет, ну Доку еще более или менее заметен — если с мячом. Без мяча, помогая в обороне, почти бесполезен. Но где де Брейне? Кто-нибудь его вообще видит? В чем его функция? Оглушить испанцев громким именем?

Сборной Испании на эти перестановки было глубоко наплевать. Играла, как обычно, основательно, с чувством собственного превосходства над соперником, не переходящего в шапкозакидательство. Так, словно перед ней не бельгийцы, а, например, снова, как на старте турнира, дебютанты мировых первенств из Кабо-Верде. Алекс Баэна и Дани Ольмо баловали заковыристыми передачами. Ламин Ямаль, как ушедшая в боевой рейд подлодка, всплывал то тут, то там. И на «непрофильном» левом фланге его можно увидеть, и в центре. Щупал, где тонко.

Нащупал в итоге все-таки на привычном участке поля, то есть справа, бросив вперед знающего толк в таких подключениях Педро Порро. Следующим мяч — уже посреди штрафной — получил Ольмо. С его убойным ударом низом долговязый голкипер Тибо Куртуа успел справиться, но на отскок-то успел Фабиан Руис.

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Руиса, кстати, наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте, судя по всему, включил в состав в последний момент. На этой ключевой позиции — связывающего все хавбека — у него всегда играл Педри. Но вот решил, что настала пора попробовать кого-то новенького. А испанские журналисты тут же вспомнили поразительный на самом деле факт. Фабиан Руис провел за сборную почти полсотни матчей. И с ним она ни разу не проиграла. Лучше талисмана не придумаешь.

А после его гола возникло ощущение, что скоро будет еще один. Ламин Ямаль вон как разбушевался — финтит, накручивает всех подряд. Партнеры тоже в полном порядке. Такая неброская сборная Бельгии против такой энергичной сборной Испании долго не протянет.

Гол действительно случился, но — не в те ворота, возле которых созревал. Бельгийцы в этой своей атаке не собирались особенно мудрить. Просто потихоньку обеспечили возможность Тимоти Кастаню навесить справа. А возле линии вратарской юный центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси, до сих пор безупречный, позволил оттереть себя плечом Шарлю де Кетеларе. Тот продирался мимо оппонента с таким упрямством, что, поставь на место Кубарси Майка Тайсона, все равно до летевшего к нему мяча добрался бы. Это был уже третий гол де Кетеларе на чемпионате мира. Столько же — три — у него набралось за весь минувший чемпионат Италии, за 31 матч в «Аталанте». Поймал вдохновение.

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Следовало между тем зафиксировать грандиозное событие. Испанцам не смогли забить в группе сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. В play-off им не смогли забить австрийцы и португальцы. Пять «сухих» матчей подряд! В шестом серию оборвала команда, про которую многие уже начали думать, что ничего острого она соорудить не способна. А эта команда, мало того что счет сравняла, так еще и, сравняв, демонстрировала отсутствие всякого пиетета перед соперником с чересчур очевидным фаворитским статусом.

У человека, симпатизировавшего сборной Испании, после перерыва должны были мурашки побежать по коже. Не было еще у нее на первенстве такого матча, чтобы с ней бились именно на равных, не ставя на выживание на характере, на везении. Пара выпадов через неутомимого Доку устроили в испанской штрафной натуральный пожар. Хорошо еще, что Максиму де Кейперу, стрелявшему на убой, не хватило точности, а арбитр Майкл Оливер не был настроен на исключительные по суровости меры и простил Родри, когда мяч угодил тому в руку. И Кевин де Брейне выбрался из тени.

Руди Гарсия тем временем освежал игру заменами. На поле, как обычно, вышел Ромелу Лукаку. Компанию ему составил другой старичок — Аксель Витсель, когда-то приносивший медали «Зениту». В какой-то это уже прошлой, далекой жизни было… А потом пришлось делать еще одну замену. Такую, которая тренеру сборной Бельгии и в страшном сне присниться, видимо, не могла.

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Тибо Куртуа садился на скамейку, не пряча слезы. Травмировался на ровном месте. Казалось, что обошлось, оклемался после медицинской помощи, но нет, продолжать игру все же не смог. А вместо него, шикарного голкипера, прошедшего миллион разных испытаний, в ворота встал не нюхавший еще настоящего, забористого пороху Сенне Ламменс. В сборной толком до этого не играл…

И разумеется, он будет стараться этот дебют на топ-турнире забыть. А забыть не выйдет. Может быть, годы. Может быть, даже после того, как он превратится в кумира для поклонников своего нынешнего клуба «Манчестер Юнайтед». Или какого-нибудь еще клуба, не менее славного. В ночных кошмарах будет являться ему этот дебют.

Все шло к тому, что бельгийцы устоят — не дотянут до овертайма, а честно доиграют. Кто-то, понятно, вспоминал, что вплотную к нему в предыдущем раунде против испанцев подобрались и португальцы. Не сдюжили, однако. Но они-то как раз тянули. А бельгийцы своей настырностью продолжение этой неожиданно интригующей схватки честно заслужили.

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Терпеть, держать уровень оставалось считанные минуты. И тут Пау Кубарси, главный виновник испанской беды в первом тайме, решился пальнуть издали. Пальнул плотно, но не настолько плотно, чтоб разглядеть в ударе верный гол. И почти к центру ворот двигался мяч. А Сенне Ламменс неуклюже принял его и отбил не в сторону, как полагалось, а прямо перед собой, на набежавшего Микеля Мерино. Поразительный игрок этот Мерино. В стартовом составе его не выпускают. Но в роли «джокера» угробил португальцев, а теперь бельгийцев. Без него, видимо, не было бы у испанцев полуфинала. Такого полуфинала, что безумно похож на досрочный финал. В нем сборная Испании 14 июля встретится с другой командой, которая своей игрой подтверждает ранг бесспорного фаворита,— французской.

Алексей Доспехов