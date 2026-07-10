Трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов подтопило из-за сильных дождей
В Свердловской области из-за сильных дождей оказались подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Из-за обильных ливней подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: на прямом направлении — 52-й километр, с 62-го по 64-й километр и на обратном направлении — с 289-го по 291-й километр, с 294-го по 296-й километр»,— говорится в сообщении.
Движение на этих участках затруднено. При ухудшении обстановки проезд могут перекрыть. Водителям советуют объезжать проблемные места по дороге Верхняя Пышма — Невьянск.
Ранее МЧС предупреждало свердловчан о ливнях, грозах и сильном ветре в выходные.