Трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов подтопило из-за сильных дождей

В Свердловской области из-за сильных дождей оказались подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Из-за обильных ливней подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: на прямом направлении — 52-й километр, с 62-го по 64-й километр и на обратном направлении — с 289-го по 291-й километр, с 294-го по 296-й километр»,— говорится в сообщении.

Движение на этих участках затруднено. При ухудшении обстановки проезд могут перекрыть. Водителям советуют объезжать проблемные места по дороге Верхняя Пышма — Невьянск.

Ранее МЧС предупреждало свердловчан о ливнях, грозах и сильном ветре в выходные.

Полина Бабинцева