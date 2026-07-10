В Екатеринбурге возбудили дело после заболевания детей в частном детском саду

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) по факту заболевания детей в частном детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, точное число пострадавших детей и степень вреда, причиненного их здоровью. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация и назначены экспертизы. По итогам проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в работе частного детского сада «Премьер» в Екатеринбурге. Поводом для проверки стал рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди воспитанников учреждения.

Полина Бабинцева