Воронежские власти прокомментировали передачу концессии на стадион белорусам

В министерстве физической культуры и спорта Воронежской области заявили «Ъ-Черноземье», что заявки московских компаний на концессию по строительству стадиона для футбольного клуба «Факел» были поданы «в последние минуты их приема, с разницей всего в 12 минут». Также они не соответствовали федеральному законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный стадион профсоюзов в Воронеже за два месяца до сноса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Центральный стадион профсоюзов в Воронеже за два месяца до сноса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это исключило возможность их дальнейшего участия в процедуре и стало основанием для дальнейшей работы по заключению концессионного соглашения с инициатором проекта в установленном порядке»,— отметили в ведомстве, имея в виду ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест»).

Источник «Ъ-Черноземье» в строительной отрасли региона отметил, что заявки ООО СК «Трансрегион» и ООО «Смоленск-спорт» не могли быть проработаны с точки зрения концепции проекта и его финансовой обеспеченности.

«Есть ощущение, что заявки направили только из-за привлекательности объекта по стоимости и его значению для региона. Всерьез на участие в стройке заявители вряд ли рассчитывали»,— считает собеседник издания.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», комиссия не допустила ООО СК «Трансрегион» к торгам, поскольку общество не предоставило выписку из ЕГРЮЛ. «Смоленск-спорт» приложил к документам письмо от госкорпорации «ВЭБ. РФ», в котором последняя подтверждала готовность софинансирования проекта в объеме 5%. Уточнялось, что госкорпорация готова вложить средства в строительство нового стадиона после ряда согласований, что, по мнению комиссии, не подтверждает возможность «Смоленск-спорта» финансово обеспечить реализацию концессионного соглашения. Также в заявке второй компании не было информации об отсутствии налоговой задолженности.

Согласно опубликованному ранее проекту концессионного соглашения, «Стройинжиниринг» оценивает строительство футбольной арены на месте Центрального стадиона профсоюзов в 19,9 млрд руб. с НДС. Капитальный грант рассчитан в размере 80% расчетной стоимости и составляет 15,9 млрд руб. Объем инвестиций, который должен обеспечить концессионер,— 4,1 млрд руб. Из них 3,4 млрд руб. планируют привлечь по соглашению о финансировании. Кроме того, проект предусматривает, что власти региона в 2029–2034 годах заплатят инвестору 6,6 млрд руб.

Срок действия соглашения — 96 месяцев. При этом построить новый стадион необходимо за 36 месяцев. Прогнозная дата ввода объекта в эксплуатацию — 1 июля 2029 года. Согласно проекту соглашения, его общая площадь составит 83 тыс. кв. м, а вместимость — 24 тыс. человек. На территории стадиона нужно предусмотреть три билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камеру хранения на 63,1 кв. м, котельную на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.

Напомним, «Стройинжиниринг» с декабря 2025 года занимался сносом Центрального стадиона профсоюзов. Компания получила соответствующий госконтракт за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб.

Алина Морозова