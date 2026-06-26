На форуме регионов в Минске дали старт строительству стадиона в Воронеже

На полях Форума регионов Беларуси и России в Минске председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова дали символический старт строительству в Воронеже нового стадиона. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Кочанова (слева) и Валентина Матвиенко (справа) дают символический старт строительству

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Наталья Кочанова (слева) и Валентина Матвиенко (справа) дают символический старт строительству

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Парламентская газета» называет возведение стадиона в Воронеже «ярким примером» прямых контактов в инвестиционной сфере, а также тесного экономического взаимодействия России и Беларуси. По данным издания СФ, спортивную арену «возводят совместно с партнерами из Минска». Проект стадиона был также представлен на форуме, пишет «Парламентская газета».

Процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона ФК «Факел» на месте снесенного Центрального стадиона профсоюзов (ул. Студенческая,17) правительство Воронежской области запустило в апреле этого года. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. был инициирован структурой белорусского холдинга ООО «Стройинжиниринг» и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года.

В ГИС «Торги» на странице предложения о заключении концессионного соглашения на строительство стадиона пока не опубликован итоговый протокол и сведения о победителе торгов, несмотря на то, что срок окончания приема заявок был установлен на 15 июня. Официальной информации о заключении соглашения от воронежских властей также пока не поступало.

По информации пресс-службы правительства Воронежской области, в Минске было подписано «соглашение о взаимодействии» между регионом и ГК «БелИнжиниринг».

«Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона»,— рассказали в областном правительстве.

В начале июня также стало известно, что мероприятия по подключению будущего стадиона к инженерным сетям внесли в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронежа на период до 2045 года. Стоимость технологического присоединения составит 520,4 млн руб. Строительство инфраструктуры пройдет в рамках концессионных договоренностей и за счет средств концессионера. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию — июль 2029 года.

Подробно о поисках концессионера для новой арены «Факела» — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов