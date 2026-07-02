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Комиссия отклонила все заявки на концессию стадиона «Факела» в центре Воронежа

Концессию на стадион воронежского «Факела» рекомендовали отдать белорусам

Комиссия торгов по выбору концессионера для строительства Центрального стадиона воронежского футбольного клуба «Факел» отклонила две поступившие заявки и пришла к выводу об «отсутствии оснований для проведения конкурса на право заключения концессии». В связи с этим она посчитала возможным заключение соответствующего соглашения с его инициатором — ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест»). Это следует из документации процедуры.

Центральный стадион профсоюзов в Воронеже за несколько месяцев до сноса

Центральный стадион профсоюзов в Воронеже за несколько месяцев до сноса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Центральный стадион профсоюзов в Воронеже за несколько месяцев до сноса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На участие в тендере заявились московские ООО СК «Трансрегион» и ООО «Смоленск-спорт». Комиссия не допустила первую компанию, поскольку та не предоставила выписку из ЕГРЮЛ. «Смоленск-спорт» приложил к документам письмо от госкорпорации «ВЭБ. РФ», в котором последняя подтверждала готовность софинансирования проекта в объеме 5%. Уточнялось, что госкорпорация готова вложить средства в строительство нового стадиона после ряда согласований, что, по мнению комиссии, не подтверждает возможность «Смоленск-спорта» финансово обеспечить реализацию концессионного соглашения. Также в заявке второй компании не было информации об отсутствии налоговой задолженности.

По данным Rusprofile, ООО СК «Трансрегион» было учреждено в Москве в июле 2023 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 600 тыс. руб. Единственный владелец — Денис Таранков. Гендиректор — Петр Толочко. По итогам 2025 года компания выручила 772 млн руб. и получила 23 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 118 млн руб. и 866 тыс. руб. соответственно.

ООО «Смоленск-спорт» было зарегистрировано в Москве в марте 2024 года для деятельности фитнес-центров. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 51% компании принадлежит столичному ООО УК «Термоленд» (контролируется закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Родные просторы», который управляется московским ООО УК «Долгосрочные инвестиции» Евгения Джураева), 49% — Антону Гончарову. Господин Гончаров является учредителем семи московских организаций и одной тульской. В 2025 году они принесли ему 20 млрд руб. выручки и 911 млн руб. чистой прибыли. Общая стоимость долей бизнесмена оценивается в 1,5 млрд руб. ООО «Смоленск-спорт» по итогам прошлого года показало нулевую выручку и убыток 25 млн руб.

Согласно опубликованному ранее проекту концессионного соглашения, «Стройинжиниринг» оценивает строительство футбольной арены на месте Центрального стадиона профсоюзов в 19,9 млрд руб. с НДС. Капитальный грант рассчитан в размере 80% расчетной стоимости и составляет 15,9 млрд руб. Объем вложений, который должен обеспечить концессионер,— 4,1 млрд руб. Из них 3,4 млрд руб. планируют привлечь по соглашению о финансировании. Кроме того, проект предусматривает, что власти региона в 2029–2034 годах заплатят инвестору 6,6 млрд руб.

Срок действия соглашения составляет 96 месяцев. При этом построить новый стадион необходимо за 36 месяцев. Прогнозная дата ввода объекта в эксплуатацию — 1 июля 2029 года. Судя по проекту соглашения, его общая площадь составит 83 тыс. кв. м, а вместимость — 24 тыс. человек. На территории стадиона нужно предусмотреть три билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камеру хранения на 63,1 кв. м, котельную на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.

В конце июня на Форуме регионов Беларуси и России в Минске председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова дали символический старт строительству в Воронеже нового стадиона.

В середине апреля губернатор Александр Гусев сообщал, что в правительство региона поступило предложение о строительстве стадиона для «Факела» по концессии от «хорошо известной белорусской компании». «При этом хочу подчеркнуть: белорусская компания — лишь первый заявившийся инвестор из возможных: в течение 45 дней после публикации мы будем ждать предложений от других компаний, желающих принять участие в проекте»,— объяснял господин Гусев.

В конце 2025-го Александр Гусев во время прямой линии сообщил, что строительство новой футбольной арены на улице Студенческой должно начаться сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов. Тогда отмечалось, что по одному из возможных сценариев работы проведет ООО «Стройинжиниринг», которое в декабре начало сносить объект. Компания получила соответствующий госконтракт за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как Центральный стадион профсоюзов начал разрушаться, не дожидаясь сноса

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Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1973 году арена получила современное название

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство под трибунами покрылось мхом

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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