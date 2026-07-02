Комиссия отклонила все заявки на концессию стадиона «Факела» в центре Воронежа

Комиссия торгов по выбору концессионера для строительства Центрального стадиона воронежского футбольного клуба «Факел» отклонила две поступившие заявки и пришла к выводу об «отсутствии оснований для проведения конкурса на право заключения концессии». В связи с этим она посчитала возможным заключение соответствующего соглашения с его инициатором — ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест»). Это следует из документации процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный стадион профсоюзов в Воронеже за несколько месяцев до сноса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Центральный стадион профсоюзов в Воронеже за несколько месяцев до сноса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На участие в тендере заявились московские ООО СК «Трансрегион» и ООО «Смоленск-спорт». Комиссия не допустила первую компанию, поскольку та не предоставила выписку из ЕГРЮЛ. «Смоленск-спорт» приложил к документам письмо от госкорпорации «ВЭБ. РФ», в котором последняя подтверждала готовность софинансирования проекта в объеме 5%. Уточнялось, что госкорпорация готова вложить средства в строительство нового стадиона после ряда согласований, что, по мнению комиссии, не подтверждает возможность «Смоленск-спорта» финансово обеспечить реализацию концессионного соглашения. Также в заявке второй компании не было информации об отсутствии налоговой задолженности.

По данным Rusprofile, ООО СК «Трансрегион» было учреждено в Москве в июле 2023 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 600 тыс. руб. Единственный владелец — Денис Таранков. Гендиректор — Петр Толочко. По итогам 2025 года компания выручила 772 млн руб. и получила 23 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 118 млн руб. и 866 тыс. руб. соответственно. ООО «Смоленск-спорт» было зарегистрировано в Москве в марте 2024 года для деятельности фитнес-центров. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 51% компании принадлежит столичному ООО УК «Термоленд» (контролируется закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Родные просторы», который управляется московским ООО УК «Долгосрочные инвестиции» Евгения Джураева), 49% — Антону Гончарову. Господин Гончаров является учредителем семи московских организаций и одной тульской. В 2025 году они принесли ему 20 млрд руб. выручки и 911 млн руб. чистой прибыли. Общая стоимость долей бизнесмена оценивается в 1,5 млрд руб. ООО «Смоленск-спорт» по итогам прошлого года показало нулевую выручку и убыток 25 млн руб.

Согласно опубликованному ранее проекту концессионного соглашения, «Стройинжиниринг» оценивает строительство футбольной арены на месте Центрального стадиона профсоюзов в 19,9 млрд руб. с НДС. Капитальный грант рассчитан в размере 80% расчетной стоимости и составляет 15,9 млрд руб. Объем вложений, который должен обеспечить концессионер,— 4,1 млрд руб. Из них 3,4 млрд руб. планируют привлечь по соглашению о финансировании. Кроме того, проект предусматривает, что власти региона в 2029–2034 годах заплатят инвестору 6,6 млрд руб.

Срок действия соглашения составляет 96 месяцев. При этом построить новый стадион необходимо за 36 месяцев. Прогнозная дата ввода объекта в эксплуатацию — 1 июля 2029 года. Судя по проекту соглашения, его общая площадь составит 83 тыс. кв. м, а вместимость — 24 тыс. человек. На территории стадиона нужно предусмотреть три билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камеру хранения на 63,1 кв. м, котельную на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.

В конце июня на Форуме регионов Беларуси и России в Минске председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова дали символический старт строительству в Воронеже нового стадиона.

В середине апреля губернатор Александр Гусев сообщал, что в правительство региона поступило предложение о строительстве стадиона для «Факела» по концессии от «хорошо известной белорусской компании». «При этом хочу подчеркнуть: белорусская компания — лишь первый заявившийся инвестор из возможных: в течение 45 дней после публикации мы будем ждать предложений от других компаний, желающих принять участие в проекте»,— объяснял господин Гусев.

В конце 2025-го Александр Гусев во время прямой линии сообщил, что строительство новой футбольной арены на улице Студенческой должно начаться сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов. Тогда отмечалось, что по одному из возможных сценариев работы проведет ООО «Стройинжиниринг», которое в декабре начало сносить объект. Компания получила соответствующий госконтракт за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб.

Алина Морозова