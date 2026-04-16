Белорусы могут построить стадион в центре Воронежа по концессии

В правительство Воронежской области поступило предложение от «хорошо известной белорусской компании» о возведении центрального стадиона футбольного клуба «Факел» на улице Студенческой в рамках концессионного соглашения. Об этом 16 апреля объявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, не упомянув название фирмы. По словам главы региона, министерство физкультуры и спорта Воронежской области подтвердило соответствие предложения требованиям законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация будущего стадиона в Воронеже

Фото: Telegram-канал Александра Гусева

«Мы объективно оцениваем текущие экономические условия и понимаем важность бережного отношения к бюджету. Наша задача — минимизировать бюджетную нагрузку и обеспечить жесткий контроль за расходами. В этих условиях предложение белорусских коллег, которые в первое время финансирование строительства объекта берут на себя, конечно, достойно серьезного внимания»,— подчеркнул Александр Гусев.

В ближайшее время правительством будут уточняться все параметры соглашения, включая структуру финансирования и обязательства по срокам. Власти также изучат предлагаемую модель дальнейшей эксплуатации спортивной арены.

«Конечно, предложенный проект концессионного предложения будет опубликован. При этом хочу подчеркнуть: белорусская компания — лишь первый заявившийся инвестор из возможных: в течение 45 дней после публикации мы будем ждать предложений от других компаний, желающих принять участие в проекте»,— написал Александр Гусев.

В начале года «Ъ-Черноземье» писал, что общая сумма ассигнований бюджета Воронежской области на строительство стадиона за три года могла бы составить 18,4 млрд руб., что следует из опубликованного 31 декабря постановления регионального правительства об утверждении адресной инвестпрограммы по объектам областной собственности на 2026 год и плановый период 2027-го и 2028 годов. В соответствии с документом, 3,5 млрд были заложены на 2026 год, 5 млрд — на 2027-й и 9,9 млрд — на 2028-й.

В конце 2025-го Александр Гусев во время прямой линии сообщил, что строительство новой футбольной арены на улице Студенческой должно начаться сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП, бывшая домашняя арена местного футбольного клуба «Факел»). Тогда отмечалось, что, по одному из возможных сценариев работы проведет ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест», которое с начала декабря ведет снос объекта.

На сегодняшний день снос стадиона приостановлен.

Денис Данилов