Лихачев: запаса топлива на ЗАЭС хватит на 11 дней автономной работы

Запаса дизельного топлива на Запорожской АЭС хватит на 11 суток автономной работы. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам консультаций с делегацией МАГАТЭ в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Лихачева, вопрос энергетической независимости атомной станции — один из наиболее важных. Он напомнил, что АЭС уже 21 раз переходила на автономное энергоснабжение. Необходимо сделать «более солидный запас топлива» на такие случаи, максимально заполнить все резервуары, подчеркнул Алексей Лихачев.

«Все эти инциденты сопровождались безупречной работой и коллектива, и соответствующих механизмов», — отметил глава «Росатома» (цитата по ТАСС). Всего на станции сейчас работает более 1 тыс. человек. Господин Лихачев заверил, что такого количества «более чем достаточно» для поддержания безопасности станции в режиме холодного останова. «У нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния ЗАЭС», — подчеркнул глава корпорации.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, Россия контролирует ее с марта 2022 года. С того года она находится в состоянии «холодного останова». Линия электропередачи «Днепровская», снабжающая станцию, была отключена последние три месяца. В этот период станция питалась от единственной ЛЭП — «Ферросплавная-1», которая также неоднократно отключалась. В конце июня Алексей Лихачев сообщил о завершении ремонта «Днепровской» ЛЭП. Напряжение на нее пока так и не подали.