Запорожская АЭС в 20-й раз с начала СВО потеряла внешнее электроснабжение

На Запорожской АЭС отключилась единственная работавшая линия электропередачи «Ферросплавная-1». Станция в 20-й раз сначала специальной военной операции России на Украине полностью потеряла внешнее электроснабжение, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Вторая линия электропередачи — «Днепровская» — отключена последние три месяца. Для ее ремонта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявили режим тишины на Запорожской АЭС с 5 по 23 июня.

По данным команды МАГАТЭ на ЗАЭС, «Ферросплавная-1» отключилась из-за технической проблемы. Теперь станцию питают только аварийные дизельные генераторы. Это «еще раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке», указано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».