Лихачев сообщил о завершении ремонта второй линии электропередачи ЗАЭС

Ремонтные работы на линии энергоснабжения «Днепровской» — второй ЛЭП Запорожской АЭС — завершили. Об этом сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев. Восстановление велось с 5 июня в рамках режима тишины под эгидой МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я надеюсь, что в ближайшие часы произойдет подключение еще одной постоянно действующей линии электропередачи для снабжения станции», — отметил господин Лихачев. Он также отметил, что во время восстановительных работ со стороны Украины имели место провокации. Глава «Росатома» назвал главной целью «подъем в мощности» всех шести энергоблоков ЗАЭС и обеспечение региона зеленой электроэнергией.

Линия электропередачи «Днепровская» была отключена последние три месяца. В этот период станция питалась от единственной ЛЭП — «Ферросплавная-1», которая также неоднократно отключалась. Для ремонта «Днепровской» ЛЭП глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласовал с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и украинской стороной режим тишины с 5 по 23 июня. В день начала прекращения огня господин Лихачев сообщал об атаке беспилотников.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».