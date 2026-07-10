Специалисты Росатома начали возвращаться на иранскую АЭС «Бушер»

10 июля шесть специалистов Росатома направились на иранскую АЭС «Бушер», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам межведомственных консультаций России и МАГАТЭ. Из-за новых ударов вблизи объекта они временно остановились в Тегеране. По словам господина Лихачева, Росатом уже в ближайшие часы решит, будет ли возвращать своих сотрудников на АЭС. При этом он добавил, что непосредственных ударов по самому объекту не было.

Росатом планировал постепенно возвращать специалистов к работе на станции в июле. Об этом Алексей Лихачев говорил за сутки до того, как США начали бить по территории Ирана в ответ на атаки танкеров в Ормузском проливе. По заявлениям иранской стороны, американские военные также обстреливали территорию АЭС.

«Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов Росатома — с марта почти всех эвакуировали.