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Специалисты Росатома начали возвращаться на иранскую АЭС «Бушер»

10 июля шесть специалистов Росатома направились на иранскую АЭС «Бушер», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам межведомственных консультаций России и МАГАТЭ. Из-за новых ударов вблизи объекта они временно остановились в Тегеране. По словам господина Лихачева, Росатом уже в ближайшие часы решит, будет ли возвращать своих сотрудников на АЭС. При этом он добавил, что непосредственных ударов по самому объекту не было.

Росатом планировал постепенно возвращать специалистов к работе на станции в июле. Об этом Алексей Лихачев говорил за сутки до того, как США начали бить по территории Ирана в ответ на атаки танкеров в Ормузском проливе. По заявлениям иранской стороны, американские военные также обстреливали территорию АЭС.

«Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов Росатома — с марта почти всех эвакуировали.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эвакуация российских специалистов с иранской АЭС «Бушер» началась после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. Первоначально были вывезены дети сотрудников «Росатома» и избыточный персонал, а затем постепенно эвакуировались и другие рабочие. К апрелю 2026 года с АЭС было эвакуировано более 500 человек, к концу апреля большинство сотрудников покинули станцию, оставив лишь несколько десятков для поддержания инфраструктуры.

Ситуация на АЭС регулярно осложнялась ударами по её территории. 17 марта 2026 года ракетный удар был зафиксирован в 200 метрах от АЭС, а в конце марта и в начале апреля 2026 года станция подверглась ещё нескольким атакам. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев постоянно выражал обеспокоенность, подчеркивая, что удары по ядерным объектам могут привести к чрезвычайно опасным и необратимым последствиям, сравнимым с чернобыльской катастрофой. Россия передавала свою обеспокоенность США и призывала МАГАТЭ к сдержанности всех сторон конфликта.

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