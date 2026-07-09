Иран обвинил США в обстреле территории АЭС «Бушер»

Американский снаряд ударил по территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в одноименной провинции Ирана. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на замгубернатора провинции Эхсана Джаханяна.

По данным агентства, удары США пришлись не только по территории АЭС «Бушер», но и по военной базе Чогадак и рыболовецкому причалу на юге провинции. Масштаб ущерба устанавливается. Информации о пострадавших пока не поступало.

Эскалация конфликта США и Ирана произошла в начале недели после обмена ударами в районе Ормузского пролива и американских военных баз в Кувейте и Бахрейне. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном и счел невозможным продолжать переговоры. Тегеран, в свою очередь, обвинил американскую сторону в нарушении режима прекращения огня и других пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне.