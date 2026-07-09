Иран обвинил США в обстреле территории АЭС «Бушер»
Американский снаряд ударил по территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в одноименной провинции Ирана. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на замгубернатора провинции Эхсана Джаханяна.
По данным агентства, удары США пришлись не только по территории АЭС «Бушер», но и по военной базе Чогадак и рыболовецкому причалу на юге провинции. Масштаб ущерба устанавливается. Информации о пострадавших пока не поступало.
Эскалация конфликта США и Ирана произошла в начале недели после обмена ударами в районе Ормузского пролива и американских военных баз в Кувейте и Бахрейне. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном и счел невозможным продолжать переговоры. Тегеран, в свою очередь, обвинил американскую сторону в нарушении режима прекращения огня и других пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне.
Эскалация между США и Ираном, предшествовавшая удару по АЭС «Бушер», развивалась на фоне длительных переговоров по иранской ядерной программе и судоходству в Ормузском проливе. Переговоры, в которых посредниками выступали Пакистан, Оман и Катар, часто заходили в тупик из-за неприемлемых для обеих сторон предложений. США настаивали на отказе Ирана от обогащения урана и угрожали новыми ударами, если Тегеран будет пытаться восстановить свою ядерную программу. Иран, в свою очередь, требовал прекращения атак Израиля, снятия американской блокады портов и выплаты компенсаций за последствия военных действий.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возобновлении ударов по Ирану в случае провала переговоров и подчеркивал, что Вашингтон должен был получить от Тегерана гарантии отказа от ядерного оружия. При этом ядерные объекты Ирана уже подвергались ударам США и Израиля. После этих атак, по заявлениям американской стороны, ядерная программа Ирана была уничтожена, однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи утверждал, что существенного ущерба не было, а Иран планировал восстановление своих атомных объектов.
Ситуация осложнялась тем, что США обвиняли Иран во вмешательстве в выборы и угрожали ему новой войной, в то время как Иран готовился к возможной наземной операции со стороны США, укрепляя свои островные объекты в Персидском заливе. Кроме того, ряд арабских стран, включая Бахрейн, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию, предоставляли свои территории для американских операций против Ирана. Это создавало угрозу региональной эскалации, так как Тегеран угрожал ответными ударами по военным базам США в регионе. Зачастую обсуждение возобновления бомбардировок Ирана происходило на заседаниях Совета национальной безопасности при американском президенте.