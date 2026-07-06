Лихачев допустил возвращение специалистов «Росатома» на АЭС «Бушер» в июле

Сотрудники «Росатома» начнут постепенно возвращаться к работе на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране с середины июля. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на форуме «Иннопром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Лихачев назвал обстановку на АЭС спокойной. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то «Росатом» постепенно будет возвращать специалистов к работе на объекте, сказал глава госкорпорации. По его словам, план восстановления численности сотрудников уже утвержден: их будут возвращать группами по 25-30 человек.

«Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов «Росатома». Территорию около АЭС несколько раз обстреливали.

Строительные работы приостановили в начале марта. Тогда же «Росатом» начал постепенно эвакуировать сотрудников — всего объект покинули свыше 600 российских специалистов.