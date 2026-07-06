Лихачев допустил возвращение специалистов «Росатома» на АЭС «Бушер» в июле
Сотрудники «Росатома» начнут постепенно возвращаться к работе на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране с середины июля. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на форуме «Иннопром».
Алексей Лихачев
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Господин Лихачев назвал обстановку на АЭС спокойной. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то «Росатом» постепенно будет возвращать специалистов к работе на объекте, сказал глава госкорпорации. По его словам, план восстановления численности сотрудников уже утвержден: их будут возвращать группами по 25-30 человек.
«Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов «Росатома». Территорию около АЭС несколько раз обстреливали.
Строительные работы приостановили в начале марта. Тогда же «Росатом» начал постепенно эвакуировать сотрудников — всего объект покинули свыше 600 российских специалистов.
Эвакуация российских специалистов с АЭС «Бушер» началась в несколько этапов с конца февраля 2026 года после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Строительство второго и третьего энергоблоков АЭС было приостановлено. Всего объект покинуло свыше 600 российских специалистов, хотя изначально предполагалось, что на станции останется минимально необходимая группа из нескольких десятков человек, а затем — 20 добровольцев и 4 человека в Тегеране для поддержания инфраструктуры и связи с иранскими партнерами.
В марте 2026 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев называл ситуацию на АЭС сложной, но управляемой, а также заявлял о возросшей угрозе для станции из-за эскалации на Ближнем Востоке. В начале апреля 2026 года МИД России призвал ООН и МАГАТЭ предотвратить повторные атаки на АЭС, подчеркивая, что удары по ядерным объектам могут привести к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям.