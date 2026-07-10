ХК «Автомобилист» продлил контракты с Малоросияновым и Тарасовым до 2028 года

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракты с двумя 20-летними игроками клубной системы — нападающим Максимом Тарасовым и защитником Даниилом Малоросияновым. С хоккеистами подписаны двусторонние соглашения на два сезона — до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

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Максим Тарасов — уроженец Екатеринбурга, выступает за систему «Автомобилиста» с 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл за все три команды клуба: провел 28 матчей в КХЛ, набрав 4 очка (2+2), выступал за «Горняк-УГМК» в ВХЛ и за «Авто» в МХЛ. В составе молодежной команды стал бронзовым призером чемпионата МХЛ.

Даниил Малоросиянов присоединился к «Автомобилисту» год назад. В сезоне-2024/2025 защитник также сыграл за все команды клубной системы: провел 27 матчей в КХЛ и набрал 3 очка (0+3), а также выступал за «Горняк-УГМК» и «Авто». Вместе с молодежной командой он также завоевал бронзу МХЛ.

Ранее «Автомобилист» заключил контракт с 24-летним нападающим Данилом Гущиным.

Полина Бабинцева