«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Данилом Гущиным

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с 24-летним нападающим Данилом Гущиным. Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

Данил Гущин начал заниматься хоккеем в екатеринбургских школах «Спартаковец» и «Автомобилист», затем продолжил подготовку в московских академиях «Динамо» и ЦСКА. В 2018 году он уехал в США, где выступал в юниорских лигах.

На драфте НХЛ 2020 года Гущин был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом San Jose Sharks. Всего в лиге он провел 18 матчей и набрал 5 очков (2+3).

За карьеру в АХЛ он сыграл 238 матчей, записав на свой счет 183 очка (89+94). В минувшем сезоне выступал за Colorado Eagles — фарм-клуб Colorado Avalanche — и набрал 32 очка (18+14) в 52 матчах.

Ранее «Автомобилист» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в череповецкую команду перешел нападающий Семен Кизимов.