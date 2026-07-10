Монтаж контактной сети на втором этапе трамвайной линии «Славянка» почти завершен

Установка опор контактной сети на втором этапе трамвайной линии «Славянка» выполнена практически на 100%. Работы ведутся на участке от трамвайного депо на Новгородском проспекте в Шушарах до микрорайона Славянка, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полный ввод второго этапа ожидается к концу 2026 года

Фото: Пресс-служба Смольного Полный ввод второго этапа ожидается к концу 2026 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Сейчас специалисты приступают к монтажу проводов, который планируется завершить к первой декаде августа. Параллельно продолжается устройство верхнего строения пути. Первая очередь линии уже перевезла более 2 млн пассажиров. Полный ввод второго этапа ожидается к концу 2026 года, что обеспечит прямое и комфортное сообщение микрорайона Славянка со станцией метро «Купчино». Проект реализуется в рамках городского приоритета «Удобный общественный транспорт» и направлен на повышение транспортной доступности южных районов Петербурга. После запуска линии интервал движения трамваев будет сокращен, а время в пути до метро существенно уменьшится.

Кирилл Конторщиков