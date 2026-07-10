На складе в Петербурге груз со стеллажей насмерть придавил рабочего

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подсобного рабочего на складе в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее смерть человека).

По данным следствия, днем 9 июля во время погрузочно-разгрузочных работ на территории складских помещений в 1-м Верхнем переулке из-за допущенных нарушений правил безопасности на подсобного рабочего упал груз со стеллажей.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося и лиц, причастных к совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Карина Дроздецкая